В среду утром ситуация складывается в пользу слабых покупок на рынке акций - Алор Брокер

"Практически весь вторник российский рынок акций провел в отрицательной зоне, но сумел закрыться в символическом "плюсе" благодаря сильным покупкам на послеторговом аукционе. Складывается впечатление, что сейчас рынку для роста просто не хватает свежих денег, а продавать бумаги пока мало желающих из-за ожидания традиционного роста деловой активности осенью и позитивных новостей с торговых переговоров между США и Китаем. Из внутренних драйверов можно назвать только покупку некоторых бумаг под полугодовые дивиденды. Но и этот повод не вызовет роста рынка в целом. В среду утром ситуация складывается в пользу слабых покупок: американские фьючерсы подрастают на треть процента, а нефть завершила вчерашние сутки около отметки 60 долларов за баррель", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.