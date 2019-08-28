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Главная / Мнения аналитиков / В среду утром ситуация складывается в пользу слабых покупок на рынке акций - Алор Брокер
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28 августа 2019 года 09:42
В среду утром ситуация складывается в пользу слабых покупок на рынке акций - Алор Брокер
"Практически весь вторник российский рынок акций провел в отрицательной зоне, но сумел закрыться в символическом "плюсе" благодаря сильным покупкам на послеторговом аукционе. Складывается впечатление, что сейчас рынку для роста просто не хватает свежих денег, а продавать бумаги пока мало желающих из-за ожидания традиционного роста деловой активности осенью и позитивных новостей с торговых переговоров между США и Китаем. Из внутренних драйверов можно назвать только покупку некоторых бумаг под полугодовые дивиденды. Но и этот повод не вызовет роста рынка в целом. В среду утром ситуация складывается в пользу слабых покупок: американские фьючерсы подрастают на треть процента, а нефть завершила вчерашние сутки около отметки 60 долларов за баррель", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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28 августа 2019 года 17:25
"ЛУКОЙЛ" представил превзошедшую ожидания рынка отчетность за 2 квартал и 1П 2019. Ключевыми моментами на операционном уровне стал рост добычи нефти на месторождениях им. В. Филановского и Ю. Корчагина на Каспии, Пякяхинском и рост переработки нефти в России и зарубежом во 2 квартале, и в 1П.... читать дальше
.28 августа 2019 года 16:55
"Рубль в середине недели демонстрирует тенденцию к ослаблению, несмотря на возвращение стоимости Brent к значениям выше $60, хороший спрос на ОФЗ и относительно спокойный внешний фон. Полагаем, что текущее ослабление российской валюты объясняется одновременно завершением налогового периода и общим... читать дальше
.28 августа 2019 года 16:22
"Отечественные индексы закроют среду вблизи дневных значений. Прямых поводов для масштабного падения нет, как нет и поводов для роста. Поэтому консолидация продолжится благодаря тому, что на фоне падения доходностей по консервативным инструментам в Европе и США российские акции остаются одними из... читать дальше
.28 августа 2019 года 15:56
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций банка "Санкт-Петербург" в рамках buyback - ITI Capital
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций банка "Санкт-Петербург" в рамках buyback: целевая цена: 53,45 руб. (+7,5% до 22 октября); дата подачи на выкуп: 6 сентября-7 октября; дата выплат по бумагам: не позднее 22 октября. "Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 31 июля одобрил... читать дальше
.28 августа 2019 года 14:55
Отечественный рынок акций, несмотря на пессимистичный внешний фон, выглядит достаточно уверенно - УК "Райффайзен Капитал"
"В среду, 28 августа, российский фондовый рынок торгуется преимущественно на отрицательной территории, отражая осторожность глобальных инвесторов. Так, РТС сегодня снижается на 0,4%, в то время как индекс МосБиржи за счет ослабления курса рубля консолидируется возле уровней закрытия вторника.... читать дальше
.28 августа 2019 года 14:38
Более высокие цены на нефть все еще не являются для фондовых "быков" веским аргументом для покупок - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии среды находились под давлением, оставаясь ниже сопротивлений 2680 пунктов и 1290 пунктов соответственно. Более высокие цены на нефть все еще не являются для "быков" веским аргументом для возобновления покупок. Инвесторы ориентируются на... читать дальше
.28 августа 2019 года 14:17
"Европейский рынок природного газа перенасыщен, и понижательное давление на цены сохраняется. Запасы сырья показали сезонные пиковые значения на два месяца раньше обычного и могут достичь максимально допустимых уровней. Это предвещает непростые времена на рынке, однако ввиду текущих низких цен мы... читать дальше
.28 августа 2019 года 13:53
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 5% - до $28,20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг не изменилась. "Мы подтверждаем рекомендацию... читать дальше
.28 августа 2019 года 13:17
"Большинство валют развивающихся стран остается под давлением, рубль показывает один из худших результатов, игнорируя растущую нефть, что связано, в том числе с прошедшим пиком налоговых выплат. При этом мы не ожидаем существенного ослабления рубля с текущих уровней, без веских аргументов со... читать дальше
.28 августа 2019 года 12:45
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Raven Property (MOEX: RAVN) c 0,48 фунта стерлингов до 0,60 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как отмечается в обзоре,... читать дальше
.28 августа 2019 года 12:23
"Банк “Санкт-Петербург” во вторник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО и провел телефонную конференцию. Прибыль опередила наш прогноз и консенсус-прогноз рынка на 4-8%. Главным источником опережения прогноза прибыли стал комиссионный доход, рост которого составил 40% г/г (что на... читать дальше
.28 августа 2019 года 11:58
Прогноз возвращения курса рубля в диапазон 64-66/USD уже в ближайшие дни или недели не меняем - РФПИ
"Свой прогноз возвращения курса в диапазон 64-66/USD уже в ближайшие дни или недели и сохранения в нем до конца года не меняем, поскольку, помимо внешних угроз, локальных причин для дальнейшего ослабления курса рубля не видим. Что касается спекулянтов, то их позиции на текущем рынке могут меняться... читать дальше
.28 августа 2019 года 11:34
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Акрона" (MOEX: AKRN) с 4400 рублей до 5000 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменений. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.28 августа 2019 года 11:14
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 9,60 фунта стерлингов до 10,80 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.28 августа 2019 года 11:03
Сохраняющаяся неопределенность по торговой войне между США и Китаем ограничивает позитивные настроения нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки заметно выросли накануне и в утренние часы среды остаются в районе отметки $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть вчера оказала отраслевая статистика от Американского института нефти (API), в соответствии с которой запасы сырой нефти на прошлой неделе в Штатах сократились... читать дальше
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