Ждем возвращения пары доллар-рубль в район 66 - Алор Брокер

"Продолжает настораживать рубль, который во вторник потерял полпроцента и в паре с долларом закрылся на отметке 66,4. На котировки российской валюты давит прежде всего возобновление роста доллара на мировой арене: пара евро-доллар вновь ушла под отметку 1,11. При продолжении снижения и приближении к 1,10 евро-доллар можно попытаться спекулятивно взять на отскок.

Кроме того, среда - последний день налогового периода, но, похоже, крупные экспортеры уже аккумулировали необходимых для расчетов с бюджетом рубли, не откладывая это на последний день. Ждем возвращения пары доллар-рубль в район 66. Причин для дальнейшего ослабления рубля нет. Наоборот, российская валюта должна отыграть рост нефти и утреннюю стабилизацию доллара к основным мировым валютам", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.