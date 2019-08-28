Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 2665-2670 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2660, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2690 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Ну а цены на "черное золото" могут заметно сдвинуться по факту публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск)", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.