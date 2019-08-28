Вступает в силу понижение веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI

Вступают в силу изменения, сделанные индексным провайдером MSCI в отношении веса акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с учетом сокращения компанией своего уставного капитала.

Вес акций "ЛУКОЙЛа" понижается в индексах MSCI на 5%.

По итогам оферты в рамках сокращения уставного капитала индексный провайдер снизил для "ЛУКОЙЛа" коэффициент NoS (количество акций - Number of Shares) на 35 млн обыкновенных акций - до 715 млн обыкновенных акций. При этом коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) был оставлен без изменений на уровне 0,55.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.