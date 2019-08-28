Вступают в силу итоги пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40

Итоги августовского пересмотра индекса MSCI Russia и ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 вступают в силу 28 августа 2019 года.

Расчетная база MSCI Russia Index остается без изменения. Никаких добавлений или исключений из ее состава по итогам августовского пересмотра не было.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, тоже остался прежним. В него входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).

Итоги пересмотра индекса MSCI Russia были объявлены в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, а результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, были объявлены в ночь на 16 августа 2019 года по московскому времени.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.