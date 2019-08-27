Евробонды РФ умеренно подорожали во вторник вслед за ценовым ростом UST

Москва. 27 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 26 августа и составила 112,95% от номинала, что соответствует доходности 2,89% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК подросла на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,16% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта - до 1,46% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 пункта и составил 143 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 83 базисных пункта - до 127,23% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,085% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 70 базисных пунктов - до 122,9% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 4,065% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 22 пункта - до 109,02% от номинала, что соответствует доходности 3,25% годовых (снижение на 3,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 25 базисных пунктов, до 108,86% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 2,555% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 58 базисных пунктов - до 118,38% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,13% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 20 базисных пунктов, до 106,23% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,34% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций возобновили рост после небольшой передышки накануне, связанной с выходным днем в Великобритании. С точки зрения уровня суверенных спредов отечественный госдолг смотрится адекватно оцененным. И если динамика US Treasuries в ближайшее время будет относительно стабильной, то нашим бумагам ничего не угрожает. Сдерживающее влияние на динамику российских евробондов сегодня оказывала слабость рубля, который снижается к доллару и евро, несмотря на то, что большинство валют emerging markets демонстрируют рост. Ощущение, что на внутреннем валютном рынке присутствует устойчивый спрос на валюту, связанный с выводом средств с российского рынка акций или облигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.