Рынок акций РФ провел торги в консолидации при смешанной динамике "фишек" и индексов на фоне ослабления рубля

Москва. 27 августа. Рынок акций РФ завершил торги во вторник смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов, слабости нефти и рубля, что поддержало рублевый индекс МосБиржи и оказало давление на индекс РТС; внешние фондовые площадки пытались расти на ожиданиях дальнейших торговых переговоров США и Китая.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2659,35 пункта (+0,04%, вечером индекс падал ниже 2640 пунктов), индекс РТС - 1258,6 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 66,57 рубля (+0,5 рубля).

Подешевели после трехдневного ралли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,4% и -2,9% "префы"), также просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Выросли бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +1,6% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).

В США в понедельник индексы выросли на 1,1-1,3% благодаря утверждениям президента США Дональда Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. Китай в минувшую пятницу объявил о решении ввести дополнительные пошлины на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год. Президент США в ответ заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Кроме того, Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. "Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп, принимавший участие в саммите G7 в Биаррице. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с Вашингтоном, в понедельник дал понять, что Китай хотел бы продолжить торговые переговоры с США, несмотря на возросшую напряженность в отношениях двух стран. По его словам, которые приводят китайские СМИ, власти КНР "выступают против эскалации торговой войны", которая лишь вредит интересам как Китая, так и США и остального мира.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%), Европа после локальной коррекции вернулась к росту (FTSE просел на 0,1% после выходного, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,7%), однако забуксовала Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%) на фоне неплохой статистики по потребительскому доверию, что сокращает вероятность смягчения монетарной политики Федрезерва.

Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 135,1 пункта, ожидалось падение до 129 пунктов.

Нефть во вторник скорректировалась вверх после отката накануне, но цена Brent осталась на $0,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,27 за баррель (+0,3% и -1,1% накануне), октябрьская цена WTI - $53,92 за баррель (+0,5% и -1% в понедельник).

Трейдеры продолжают оценивать сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, а также последние данные относительно позиции Вашингтона по Ирану.

Накануне цены на нефть начали расти на заявлениях Трампа о намерении Китая возобновить переговоры, однако подтверждения его слов от китайской стороны не последовало, и нефтяной рынок завершил сессию снижением.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп. Он также допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства. "Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу с Рухани", - заявил американский президент.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, рынки с начала недели стабилизировались, так как Трамп смягчил свою риторику в отношении Китая и появились некие перспективы заключения американо-китайской сделки. Российский рынок акций продолжает по-разному трактовать неоднозначные сигналы по поводу торговых переговоров США-КНР, поэтому особого напора "быков" не наблюдается.

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынки явно не доверяют словам Трампа, который сообщил о желании Китая возобновить переговоры. Информация об этом пока не находит официального подтверждения в Пекине, да и прошлый опыт говорит о том, что китайская сторона затребует снятия части текущих ограничений в качестве основания для переговоров. Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО в I полугодии на 20,9%. Также разочаровал отчетом Polymetal (MOEX: POLY) (прибыль компании по добыче драгоценных металлов упала на 13% - до $153 млн - при росте выручки на 20%), однако совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в размере $0,2 на акцию с датой отсечки реестра 6 сентября. "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) продолжает поддерживать имидж одной из самых интересных дивидендных историй на рынке: совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в размере 884,6 рубля на акцию.

Если смотреть на классические индикаторы аппетитов к риску, то они во вторник выступали против рубля. Иена вновь укрепилась (до 105,65 за доллар), а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США стремится к 1,5% годовых. Соответственно, на глобальном рынке все еще доминирует страх, который не позволяет доверять заверениям Трампа о возможном возобновлении переговоров с КНР, так как он уже многократно обманывал ожидания.

Нефть подросла на ожиданиях, что американские запасы нефти сократились за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей. В остальном на рынке пока нет новых идей. Торговая война хоть и создает новые возможности для России, но все же является негативом для глобального сырьевого рынка. К тому же непредсказуемость Трампа заставляет мировые деньги бежать от риска в наиболее ликвидные инструменты, что подогревает распродажи на рынке акций РФ. Впрочем, ситуация должна каким-то образом проясниться в ближайшие дни: либо Китай подтвердит готовность к новому раунду переговоров, либо 1 сентября станет точкой отсчета очередного глобального провала активов, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть подросла после новостей об отказе президента Ирана от встречи с Трампом до снятия санкций со страны. Вечером на рынке обратят внимание на еженедельные данные Американского института нефти по запасам.

На биржах Европы торги проходят в позитивном ключе. Региональная статистика показала снижение ВВП Германии во II квартале, по окончательным оценкам, на 0,1% к первому кварталу, как и ожидалось. КНР пока не подтвердила готовность к возобновлению торговых переговоров с США, что сдерживает покупателей акций в США. Российский рынок акций не находит драйверов для восходящего движения и продолжает ощущать слабость, сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2680 и 1290 пунктов соответственно, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, Brent пока не может отыграть рубеж $60 за баррель, пессимистичные настроения связаны главным образом с опасениями сокращения спроса на сырье во второй половине года из-за деструктивного воздействия торгового конфликта США и Китая.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил во вторник, что страны картеля в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% (137% в июне). При этом во втором полугодии комитет ожидает существенного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Такая новость должна была взбодрить нефтяной рынок, однако фактическое отсутствие реакции говорит о том, что настроения нефтетрейдеров становятся все более зависимыми от геополитических факторов, основными из которых являются торговый конфликт США и КНР и проблематика американо-иранских отношений.

Тем не менее, в перспективе ближайших дней нефть может попытаться выйти к ценовым уровням выше $60, драйвером роста может стать статистика по запасам нефти в США. Фактическое отклонение Ираном возможности встречи глав США и Исламской республики (возможность такой встречи обсуждалась в кулуарах саммита G7) также потенциально означает отдаление компромисса между сторонами и, следовательно, сроков возвращения иранской нефти на мировой рынок, что позитивно для котировок "черного золота", считает Дейнека.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, давление на российские индексы оказали тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора - "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа". Слабая динамика последних настораживает в преддверии запланированного на среду выхода финансовой отчетности. Выросли акции "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля. Восходящую динамику на новостях о промежуточных дивидендах в размере 3,84 руб. на акцию показала "АЛРОСА".

В целом настроения на глобальных рынках продолжает поддерживает ситуация с торговым противостоянием США-Китай, где стороны высказались за готовность вернуться к переговорам, но пока не предприняли конкретных действий для сближения позиций. В отсутствие большого количества макроэкономической статистику вплоть до четверга, когда выйдут данные по ВВП США за II квартал, спекуляции вокруг торгового противостояния будут определять настроения инвесторов.

На российском рынке в среду интерес будут представлять финотчеты компаний, в частности, "ЛУКОЙЛа", способного оказать существенное влияние на динамику рынка (также выйдут отчеты "Ленты", "Татнефти", "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Распадской" (MOEX: RASP)).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,3%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-4,1%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,5%), ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,8% и +12,7% "префы"), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+18,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+8,2% и +10,5% "префы"), Polymetal (+6%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+5%).

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2019 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $403 млн), что стало следствием роста производства, сообщила компания. Аналитики ожидали роста EBITDA Polymetal в I полугодии до $405 млн.

Чистая прибыль Polymetal сократилась на 13% и составила $153 млн, что в основном обусловлено убытками от курсовых разниц, поясняет компания. Скорректированная чистая прибыль выросла на 21%, до $188 млн. В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров Polymetal одобрил к выплате промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года в размере $0,2 на акцию, что на 18% выше уровня I полугодия прошлого года ($0,17 на акцию) и подразумевает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли.

Совет директоров "ВСМПО-Ависма" (+1,3%, до 16,62 тыс. руб.) рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2019г в размере 884,6 руб. на акцию.

Банк "Санкт-Петербург" (+1,1%) в I полугодии 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 20,5% (до 3,5 млрд рублей), следует из пресс-релиза кредитной организации. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что банк получил в I полугодии чистую прибыль в 3,3 млрд рублей. Чистая прибыль банка за II квартал 2019 года снизилась на 12% (до 2,2 млрд рублей). В пресс-релизе банка говорится, что в I полугодии он получил убыток от операций на финансовых рынках в размере 0,1 млрд рублей по сравнению с доходом в 1,8 млрд рублей за январь-июнь 2018 года.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+0,5%) на уровне "Ва2", прогноз рейтинга - "стабильный".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,465 млрд рублей (из них 14,482 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа" и 12,597 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").