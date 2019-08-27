Рубль вечером усилил падение к доллару и евро на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 27 августа. Доллар США и евро заметно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, давление на нацвалюту с самого утра оказывал также такой фактор, как прохождение накануне пика налоговых платежей августа.

Курс доллара США составил 66,625 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 55,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,90 руб./EUR1, подорожав на 60,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 57,75 копейки - до 69,90 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение рубля к доллару и евро 27 августа связано как с прохождением накануне пика налоговых платежей августа, так и с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала из-за сохраняющегося торгового противостояния между США и Китаем. При этом котировки октябрьских фьючерсов на Brent, демонстрировавшие в 18:00 МСК на торгах лондонской биржи ICE Futures рост на 1,2%, к 19:00 МСК ушли в небольшой минус, опустившись до $58,63 за баррель (-0,12% к закрытию понедельника). Инвесторы оценивают развитие событий в мировой торговле и ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,94 млн баррелей.

"Сегодня рубль заметно теряет в основных валютных парах, что связано как с "эхом" от пятничных новостей о новой волне торгового противостояния между США и Китаем, так и с ростом геополитических рисков после объявления решения Европейского суда по правам человека о нарушении Россией ряда статей Конвенции по правам человека в связи с условиями содержания под стражей господина Магнитского, что потенциально грозит объявлением новых антироссийских санкций со стороны США. Кроме того, рубль потерял поддержку со стороны нерезидентов, активно покупавших ранее ОФЗ, о чем свидетельствует текущая динамика индекса рублевых гособлигаций. В этих условиях ожидать укрепления рубля в сторону фундаментально обоснованного диапазона 65-66 руб./$1 в ближайшее время вряд ли стоит. С другой стороны, всех вышеперечисленных негативных фактор явно недостаточно для заметного падения курса нацвалюты. Таким образом, в целом в ближайшие дни можно ожидать некоторого боковика под отметкой 67 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "во вторник рубль наряду с большинством других валют на развивающихся рынках торговался в красной зоне. Вместе с тем по отрицательной динамике рубль заметно опережал валюты-аналоги. В частности, отечественная валюта вечером во вторник теряла порядка 0,8% и к доллару, и к евро, тогда как потери валют Турции, Бразилии и ЮАР составляли 0,2-0,3%, а отдельные валюты и вовсе укреплялись, например, индийская рупия. Не исключено, что давление на рубль усилилось после проведения основных налоговых платежей августа. Спрос на рублевую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился, и отечественная валюта начала активно отыгрывать вниз "плохой аппетит" инвесторов к риску на фоне эскалации конфликта в мировой торговле. Так, за последнюю неделю рубль показал хоть и небольшой, но плюс к доллару и евро, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики потеряли около 1,0-2,7%. Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту могло оказать и ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство хоть и незначительно, но повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022 года включительно".

"Рубль постепенно утрачивает внутреннюю поддержку от налогового периода, который завершается в среду уплатой налога на прибыль. С середины августа на фоне налогового периода рубль был одной из немногих валют развивающихся стран, продемонстрировавших укрепление, вероятно, в том числе благодаря фактору налогового периода. В отсутствие данного фактора поддержки и с сохранением крайне высокой степени неопределенности в торговой войне шансы рубля быть крепче 66 руб./$1 не слишком велики. В паре с евро актуальность сохраняет диапазон 73-74 руб./EUR1. При этом рубль по-прежнему сохраняет шансы на умеренное укрепление в паре с европейской валютой в свете не самых сильных позиций евро на международном рынке. Негативными факторами для евро выступают слабые данные по экономической активности в Германии от Ifo, а также вероятное сохранение слабой динамики по инфляции в еврозоне. В целом динамика рубля продолжает преимущественно определяться настроениями на глобальных площадках, которые в свою очередь формируются новостями на тему торговых войн. Слабость китайского юаня, являющегося сейчас барометром настроений на рынках, препятствует восстановлению аппетита к риску", - считают аналитики Нордеа банка.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, "текущие уровни рубля в целом можно считать сбалансированными. Большую часть августа пара "доллар/рубль" находится в диапазоне 65-67 руб./$1, что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу, исходя из нашей модели. Явных внутренних драйверов в поддержку рубля на данный момент нет - счет текущих операций в августе сезонно слабый, Минфин РФ устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ, пик налоговых выплат пришелся на понедельник, а в среду уплатой налога на прибыль августовский налоговый период полностью завершится. В базовом сценарии прогнозируется продолжение консолидации пары "доллар/рубль" вблизи отметки 66 руб./$1".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 28 августа на 28,73 копейки, до 66,2608 руб./$1, и поднял курс евро на 21,36 копейки, до 73,6091 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 36,68 копейки по отношению к понедельнику и составил 66,3477 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 39,98 копейки - до 66,3924 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 90,884 млн, из которых $776,53 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 314,354 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 31,28 копейки по отношению к понедельнику, до 73,6831 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 36,26 копейки - до 73,7257 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR550,898 млн, из которых EUR154,256 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,642 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка подросли, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты немного снизились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению к понедельнику на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,41% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 7,43% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц также не изменилась и составила 7,47% годовых, в то время как процентные ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев снизились по сравнению с предыдущим днем на 1 б.п., составив 7,58% и 7,60% годовых соответственно.

Банк России во вторник, 27 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,215 трлн рублей (при лимите 2,4 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 20 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2,32 трлн рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и общем спросе 2,552 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.