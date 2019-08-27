Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро, утратив поддержку налогового периода

Москва. 27 августа. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне прошедшего накануне пика налоговых платежей августа, а также неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала.

Курс доллара США составил 66,5625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,8825 руб./EUR1, подорожав на 58,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 53,5 копейки - до 69,855 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 28 августа на 28,73 копейки, до 66,2608 руб./$1, и поднял курс евро на 21,36 копейки, до 73,6091 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро 27 августа связано как с прохождением накануне пика налоговых платежей августа, так и с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала из-за сохраняющегося торгового противостояния между США и Китаем. Так, 23 августа Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Кроме того, Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. "Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп, принимавший участие в саммите G7 в Биаррице. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров. В свою очередь вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с Вашингтоном, в понедельник дал понять, что Китай хотел бы продолжить торговые переговоры с США, несмотря на возросшую напряженность в отношениях двух стран. "Мы хотим решать проблемы за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом", - заявил Лю Хэ. По его словам, которые приводят китайские СМИ, власти КНР "выступают против эскалации торговой войны", которая лишь вредит интересам как Китая, так и США и остального мира.

Нефтяной рынок растет в ходе торгов во вторник после снижения по итогам четырех сессий подряд, инвесторы оценивают развитие событий в мировой торговле и ждут данных о запасах топлива в США. Внимание нефтяного рынка также обращено на данные о запасах нефти в США, которые будут обнародованы Минэнерго страны в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,94 млн баррелей. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,68% - до $59,10 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,03%, до $54,19 за баррель.

"Рубль постепенно утрачивает внутреннюю поддержку от налогового периода, который завершается в среду уплатой налога на прибыль. С середины августа на фоне налогового периода рубль был одной из немногих валют развивающихся стран, продемонстрировавших укрепление, вероятно, в том числе благодаря фактору налогового периода. В отсутствие данного фактора поддержки и с сохранением крайне высокой степени неопределенности в торговой войне шансы рубля быть крепче 66 руб./$1 не слишком велики. В паре с евро актуальность сохраняет диапазон 73-74 руб./EUR1. При этом рубль по-прежнему сохраняет шансы на умеренное укрепление в паре с европейской валютой в свете не самых сильных позиций евро на международном рынке. Негативными факторами для евро выступают слабые данные по экономической активности в Германии от Ifo, а также вероятное сохранение слабой динамики по инфляции в еврозоне. В целом динамика рубля продолжает преимущественно определяться настроениями на глобальных площадках, которые в свою очередь формируются новостями на тему торговых войн. Слабость китайского юаня, являющегося сейчас барометром настроений на рынках, препятствует восстановлению аппетита к риску", - считают аналитики Нордеа банка.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, "текущие уровни рубля в целом можно считать сбалансированными. Большую часть августа пара "доллар/рубль" находится в диапазоне 65-67 руб./$1, что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу, исходя из нашей модели. Явных внутренних драйверов в поддержку рубля на данный момент нет - счет текущих операций в августе сезонно слабый, Минфин РФ устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ, пик налоговых выплат пришелся на понедельник, а в среду уплатой налога на прибыль августовский налоговый период полностью завершится. В базовом сценарии прогнозируется продолжение консолидации пары "доллар/рубль" вблизи отметки 66 руб./$1".

"В среду последний день налогового периода, но вполне возможно, что рынок уже во многом лишился этой поддержки, поскольку большинство экспортеров уже продало необходимый объем валюты для расчетов с бюджетом. Поэтому данный фактор будет пока лишь сдерживать рубль от обесценивания, но не приводить к его росту. Скорее всего, сильных движений на валютном рынке не произойдет. Границами колебаний рубля в паре с долларом остаются отметки 65 руб./$1 и 67 руб./$1. Но следует помнить, что после окончания периода уплаты налогов рубль очень часто слабеет на локальном снижении объема предложения валюты на рынке", - отмечает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка подросли, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты немного снизились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению к понедельнику на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,41% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 7,43% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц также не изменилась и составила 7,47% годовых, в то время как процентные ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев снизились по сравнению с предыдущим днем на 1 б.п., составив 7,58% и 7,60% годовых соответственно.

Банк России во вторник, 27 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,215 трлн рублей (при лимите 2,4 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 20 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2,32 трлн рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и общем спросе 2,552 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.