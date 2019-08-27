С ослаблением спроса на рублевую ликвидность усилилось давление на рубль - ИК "Велес Капитал"

"Во вторник рубль наряду с большинством других валют на развивающихся рынках торговался в "красной зоне". Вместе с тем по отрицательной динамике рубль заметно опережал валюты-аналоги. В частности, к 18:00 мск отечественная валюта теряла около 0,7% и к доллару, и к евро, тогда как потери валют Турции, Бразилии и ЮАР составляли 0,2-0,3%, а отдельные валюты и вовсе укреплялись (например, индийская рупия). Не исключено, что давление на рубль усилилось после проведения основных налоговых платежей. Спрос на рублевую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился (о сокращении спроса в том числе свидетельствуют итоги сегодняшнего депозитного аукциона ЦБ, где банки разместили внушительные 2,2 трлн руб.), и отечественная валюта начала активно отыгрывать вниз "плохой аппетит" инвесторов к риску на фоне эскалации конфликта в мировой торговле. Так, за последнюю неделю рубль показал хоть и небольшой, но "плюс" к доллару и евро, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики потеряли около 1,0-2,7%. Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту могло оказать и ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство хотя и незначительно, но повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022 г. включительно", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.