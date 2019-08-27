Эскалация торговой войны усилит китайскую диверсификацию, и тогда цены на золото легко могут дойти до 2000 долларов за унцию - ИК QBF

"Не секрет, что центральные банки по всему миру являются крупными покупателями золота. Их доля в общемировом спросе на желтый металл составляет 10%. За первое полугодие 2019 года центробанки приобрели 374 тонны золота. В последние годы в лидеры по покупке золота вышли Россия, Турция и Казахстан. Российские золотые резервы в августе превысили 100 млрд долл., то есть они составляют более 20% от общего объема ЗВР. Большой резерв есть у Китайского народного банка, их золотые резервы - 3% от ЗВР. Торговая война в США заставляет Китай уходить от доллара, диверсифицировать свои резервы. Если Китай решит довести долю золота хотя бы до 10%, то это может существенно изменить уровень цен. Сейчас котировки золота на максимумах за 6 лет, унция стоит 1530 долларов. Эскалация торговой войны усилит китайскую диверсификацию, и тогда цены на золото легко могут дойти до 2000 долларов за унцию" - предполагает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.