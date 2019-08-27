Инвесторы не спешат продавать нефть - ИК "ФИНАМ"

"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются во вторник с повышением, но в пределах диапазона волатильности понедельника. Инвесторы не спешат продавать нефть, так как при тех или иных заявлениях о прогрессе по сделке между США и Китаем цена легко может уйти выше 60 долларов за баррель. С другой стороны, существует потенциал снижения в район 50 долларов, к минимумам декабря 2018 года, если мы начнем получать подтверждения замедления мировой экономики на фоне неразрешенного торгового спора. В этом отношении каждая порция статистики по США и Китаю в разрезе влияния на ВВП этих стран может спровоцировать существенные распродажи в "черном золоте", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.