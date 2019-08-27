В перспективе ближайших дней нефть может попытаться выйти к ценовым уровням выше $60 - БКС

"Во вторник нефтяные котировки "курсируют" вблизи отметки $59 за баррель. Несколько попыток пробраться к уровню $60 в течение дня не увенчались успехом. На нефтяном рынке продолжают превалировать пессимистичные настроения, связанные главным образом с опасениями сокращения спроса на сырье во второй половине 2019 года из-за деструктивного воздействия торгового конфликта США и Китая.

Сегодня министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ распространил сообщение о том, что страны картеля в июле 2019 выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% (137% в июне). При этом во втором полугодии комитет ожидает существенного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Казалось бы, такие сообщения должны были взбодрить нефтяной рынок, однако фактическое отсутствие реакции нефтяных цен говорит о том, что настроения нефтетрейдеров становятся все глубже зависимыми от геополитических факторов, основными из которых являются торговый конфликт США и КНР и проблематика американо-иранских отношений, - отмечает в комментарии финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - В перспективе ближайших дней нефть может попытаться выйти к ценовым уровням выше $60. Дискретным драйвером для подъема цен может стать статистика по запасам нефти в США. Ключевые данные - от Управления энергетической информации США (EIA) - выйдут в среду в 17:30 мск. Отметим также, что фактическое отклонение Ираном возможности встречи глав США и Исламской республики (возможность такой встречи обсуждалась в кулуарах саммита G7) также потенциально означает отдаление компромисса между сторонами и, следовательно, сроков возвращения иранской нефти на мировой рынок, что позитивно для котировок "черного золота".