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27 августа 2019 года 11:49

Рынок акций РФ утром просел по индексам вместе с Европой, локомотивом отката выступают "Газпром" и "ЛУКОЙЛ"

Москва. 27 августа. Рынок акций РФ утром во вторник проседает по индексам вместе с фондовой Европой и фьючерсами в США, которые корректируются после роста на ожиданиях дальнейших торговых переговоров США и Китая; локомотивом отката выступают бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2653,93 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1260,76 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 66,32 рубля (+0,25 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8% и -1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Выросли бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,2% "префы"), "Мосбиржи" (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%).

В США в понедельник индексы выросли на 1,1-1,3% благодаря утверждениям президента США Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. В минувшую пятницу фондовый рынок США обвалился вслед за решением Пекина ввести дополнительные пошлины на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год, а также последовавшими за этим действиями Трампа.

Трамп в ответ заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Кроме того, Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. "Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп, принимавший участие в саммите G7 в Биаррице. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с Вашингтоном, в понедельник дал понять, что Китай хотел бы продолжить торговые переговоры с США, несмотря на возросшую напряженность в отношениях двух стран.

По его словам, которые приводят китайские СМИ, власти КНР "выступают против эскалации торговой войны", которая лишь вредит интересам как Китая, так и США и остального мира.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США, а также отметил, что приветствует заявление Лю Хэ.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%), но минусуют Европа (DAX, CAC40, FTSE теряют 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть во вторник корректируется вверх после отката накануне, но цена Brent находится все еще на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 26 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,49 за баррель (+0,6% и -1,1% накануне), октябрьская цена WTI - $54,04 за баррель (+0,8% и -1% в понедельник).

Трейдеры продолжают оценивать сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, а также последние данные относительно позиции Вашингтона по Ирану.

Накануне цены на нефть начали расти на заявлениях Трампа о намерении Китая возобновить переговоры, однако подтверждения его слов от китайской стороны не последовало, и нефтяной рынок завершил сессию снижением.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп. Он также допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства. "Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу" с Рухани", - заявил американский президент.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, азиатские рынки подросли, надеясь на возобновление переговоров между США и КНР, хотя выяснилось, что пресс-секретарь китайского МИД оказался не в курсе каких-либо телефонных звонков. В китайской прессе также не было подтверждений каких-либо шагов со стороны властей КНР навстречу переговоров. Общее убеждение на рынке такое, что при текущих жестких условиях остается очень мало возможностей, чтобы достичь какого-то компромисса без потери своего лица.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов полагает, что давление на нефть оказывают возможные переговоры Вашингтона и Тегерана. Теоретически это может привести к смягчению риторики и к исчезновению опасений относительно снижения иранского экспорта нефти, что конечно, негативно для сырьевых цен.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, рост рынков произошел благодаря обнадеживающим заявлениям Трампа о готовности в скором времени заключить торговую сделку с Китаем "на равных условиях". Президент США надеется и на возобновление личных встреч, которые ранее были запланированы на начало сентября в Вашингтоне. В подобном ключе была и риторика китайских торговых представителей, готовых вернуться к совместному поиску выхода из конфликта. Краткосрочно подобные высказывания представителей двух стран благоприятно сказались на рыночном сантименте, но до подписания каких-либо конкретных документов долгосрочно проблема нерешенного торгового противостояния продолжит оказывать исключительно негативное влияние на мировую экономику и торговлю. Из позитивных новостей для рынков также можно отметить обещание Трампа пока не вводить пошлина на импорт автомобилей из ЕС и Японии.

Во вторник настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как нейтральные. На динамике азиатских площадок позитивно сказалась публикация данных о росте в июле прибыли китайских промышленных предприятий на 2,6% г/г после снижения на 3,1% месяцем ранее. Несмотря на растущую напряженность в связи с торговым противостоянием, меры господдержки и слабый юань оказали позитивное воздействие, долгосрочно же риски ухудшения ситуации в китайской экономике будут только повышаться. Поводов для активного роста рынков пока не видно из-за жесткой позиции США в торговом споре и накапливающихся опасений ухудшения ситуации в мировой экономике, отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи во вторник продолжит оставаться в середине диапазона 2650-2700 пунктов, хотя не исключены попытки движения в направлении верхней границы в случае существенного улучшения внешнего фона, считает аналитик Промсвязьбанка.

В свою очередь, аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ готовится к сильному движению. По словам Трампа, китайские переговорщики в телефонном разговоре выразили намерение вернуться за стол переговоров и продолжить решать проблему торговых споров. Это известие вызвало резкий рост внешних фондовых индексов, однако российский рынок акций в очередной раз проигнорировал позитивный внешний фон - похоже, что рынок акций готовится к сильному движению, но непонятно пока, в какую сторону. Индекс МосБиржи находится примерно посередине широкого коридора 2600-2700 пунктов. Следующий тренд вполне может выйти за рамки этого диапазона, причем для роста обязателен приток свежих денег на рынок, которых пока не видно.

Вновь настораживает нефть: похоже, повторяется старый сценарий, когда по рынку проходят сильные распродажи после открытия американских фондовых бирж. Потенциал роста нефти Brent в район $64 за баррель сохраняется, но реализоваться он сможет только при условии отсутствия фундаментально необоснованных продаж со стороны очень крупных американских фондов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения утром выступили акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,2%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,9%), акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,4% и +27% "префы"), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2%, до 16,72 тыс. руб.).

Совет директоров "ВСМПО-Ависма" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2019г в размере 884,6 руб. на акцию.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,1%) в I полугодии 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 20,5% (до 3,5 млрд рублей), следует из пресс-релиза кредитной организации. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что банк получил в I полугодии чистую прибыль в 3,3 млрд рублей. Чистая прибыль банка за II квартал 2019 года снизилась на 12% (до 2,2 млрд рублей).

В пресс-релизе банка говорится, что в I полугодии он получил убыток от операций на финансовых рынках в размере 0,1 млрд рублей по сравнению с доходом в 1,8 млрд рублей за январь-июнь 2018 года.

Скорректированная EBITDA Polymetal (MOEX: POLY) (+1%) в I полугодии 2019 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $403 млн), что стало следствием роста производства, сообщила компания. Аналитики ожидали роста EBITDA Polymetal в I полугодии до $405 млн.

Чистая прибыль Polymetal сократилась на 13% и составила $153 млн, что в основном обусловлено убытками от курсовых разниц, поясняет компания. Скорректированная чистая прибыль выросла на 21%, до $188 млн. В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров Polymetal одобрил к выплате промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года в размере $0,2 на акцию, что на 18% выше уровня I полугодия прошлого года ($0,17 на акцию) и подразумевает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,112 млрд рублей (из них 2,054 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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