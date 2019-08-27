Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти

Москва. 27 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы показали уверенный рост в понедельник благодаря утверждениям президента США Дональда Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. В пятницу фондовый рынок США обвалился вслед за решением Пекина ввести дополнительные пошлины на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год, а также последовавшими за этим действиями Трампа. Трамп в ответ заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Кроме того, Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. "Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп, принимавший участие в саммите G7 в Биаррице. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров. В свою очередь вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с Вашингтоном, в понедельник дал понять, что Китай хотел бы продолжить торговые переговоры с США, несмотря на возросшую напряженность в отношениях двух стран. "Мы хотим решать проблемы за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом", - заявил Лю Хэ. По его словам, которые приводят китайские СМИ, власти КНР "выступает против эскалации торговой войны", которая лишь вредит интересам как Китая, так и США и остального мира.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются во вторник благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров после эскалации торговой войны между двумя странами. Исключением является гонконгский рынок, который опускается на фоне продолжающихся массовых протестов. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,94%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1,3%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник, что ее правительство способно справиться с протестами без помощи Китая. Она по-прежнему хочет вести переговоры с протестующими, несмотря на усиление беспорядков. Лэм исключила свою отставку, заявив, что как ответственный руководитель "должна до конца держать оборону и делать все возможное для восстановления закона и порядка в Гонконге", пишет MarketWatch. Днем ранее власти КНР вновь предупредили о возможном вмешательстве в ситуацию в Гонконге. В комментарии китайских властей, опубликованном госинформагентством "Синьхуа", говорится, что правительство Китая имеет законное право и обязанность применить силу для подавления протестов, которые Пекин называет "цветной революцией".

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры продолжают оценивать сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, а также последние данные относительно позиции Вашингтона по Ирану. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59 за баррель, что на 0,51% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,7 за баррель, опустившись на 1,08%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,5% - до $53,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,98%, до $53,64 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,307 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,247 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 августа снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (24-26 августа) 0,04%, поднявшись до 623,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,54%), "МТС-001P-07" (+0,48%) и "РЖД-001P-12R" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-1,94%), "ВБРР-001Р-01" (-0,3%) и "ВЭБ.РФ-09" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 31,01% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-122R номинальным объемом 10 млрд рублей на сумму 3,1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 1 год. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) 28 августа начнет размещение облигаций серии Б-1-36 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска - полгода. Завершится размещение облигаций не позднее чем на 30-й день с даты начала размещения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых. По выпуску предусмотрен один купонный период. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") утвердило параметры выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке. Номинал облигации - 5 млрд рублей. Потенциальным приобретателем выпуска выступит Россельхозбанк. Ставка 1-13-го купонов будет рассчитываться по формуле - ключевая ставка Банка России плюс 3,7%, купоны квартальные. В случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигации в дату досрочного погашения владельцу также выплачивается дополнительный доход в размере 2% от номинальной стоимости облигации.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 10-11-го купонов биржевых облигаций серии БО-31 в размере 9,75% годовых. "ТрансФин-М" в марте 2015 года разместил биржевые облигации серии БО-31 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 25,6% выпуска на сумму 640 млн рублей. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По бондам 11 сентября предстоит оферта.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 26-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 5,6% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.