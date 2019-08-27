БКС открыл новую торговую идею: "Лонг в акциях Интер РАО" на фоне падения котировок

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) после падения котировок бумаг компании на 20% за два месяца, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы не видим причин для такой просадки, учитывая довольное сильные финансовые результаты за второй квартал 2019 года по МСФО и наличие среднесрочных катализаторов", - считают аналитики.

Как отмечают эксперты, бумаги "Интер РАО" выглядят привлекательнее российских аналогов. "Мы ожидаем, что цена акций "Интер РАО" отразит фундаментальные факторы и получит поддержку в форме обновленной долгосрочной стратегии", - отмечают они.