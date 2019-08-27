Без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску курс вряд ли пойдет выше 67 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль наверстывает упущенное и торгуется на уровне 66,35 руб./$. В среду налоговый период закончится выплатой налога на прибыль, после чего этот фактор перестанет поддерживать рубль. При этом мы не ожидаем существенного ослабления рубля с текущих уровней, без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску курс вряд ли пойдет выше 67 руб./$", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".