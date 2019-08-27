Потенциал роста котировок промышленных металлов остается низким - Julius Baer

"Медь, которую часто рассматривают в качестве индикатора динамики мировой экономики из-за широкой сферы ее применения, оказалась одной из главных "жертв" последнего обострения торговых споров между США и Китаем. На фоне сильных "медвежьих" настроений котировки металла опустились до минимума за более чем два года. Тем не менее, мы считаем, что фундаментальные факторы для рынка не настолько плохие, как настроения инвесторов, то есть в цены уже заложена большая порция негатива. При этом даже ускорение глобального ВВП в случае ослабления противостояния между США и Китаем не сможет существенно подтолкнуть цены вверх. По нашим оценкам, высокий объем предложения снижает вероятность подъема котировок, - отмечает в комментарии руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем временем алюминий показал небольшой рост на фоне проблем со стороны предложения в КНР. Инцидент на одном из крупнейших предприятий на северо-западе страны привел к остановке его работы, которая может продлиться несколько месяцев. Заводы на востоке пострадали из-за наводнений после тайфуна, накрывшего побережье Китая. Также довольно низкие настроения в секторе отражают беспокойство инвесторов по поводу перспектив мировой экономики. Потенциал роста котировок "крылатого металла" остается ограниченным в том числе из-за большого объема предложения".