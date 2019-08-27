Более вероятным пока представляется восстановление доходности UST10 - Уралсиб

"Пятничное снижение доходности UST10 способствовало лишь незначительному росту котировок еврооблигаций стран развивающихся рынков, а спреды длинных российских бумаг расширились и находятся вблизи локальных максимумов. Доходности длинных бумаг практически стабильны уже вторую неделю, и пока нет поводов для дальнейшего снижения, более вероятным пока представляется восстановление доходности UST10 (на фоне снижения напряженности) на рынке и небольшое сужение спредов, то есть динамика пока, вероятно, останется нейтральной. Кривая гособлигаций США по-прежнему закладывает большое количество снижений ставки, и такие ожидания рынка, на наш взгляд, все еще могут не оправдаться. Если же ситуация в экономике действительно будет сильно ухудшаться, что потребует значительного снижения ставки ФРС, то спреды ЕМ начнут быстро расширяться" - говорится в обзоре аналитиков Уралсиба.