Ближайшим целевым ориентиром для Brent остается поддержка на уровне $55 за баррель - AMarkets

"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от китайских переговорщиков в ходе которых согласовали продолжение диалога. Тем не менее, оптимизм на рынке продержался недолго, поскольку Китай официально опроверг информацию, что между странами состоялись телефонные переговоры. Ранее основной причиной ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести с 1 сентября пошлины на американский импорт стоимостью $75 млрд. В качестве ответной меры, США также анонсировали более высокие тарифы на китайский импорт стоимостью $500 млрд, которые вступят в силу с 1 октября. Согласно прогнозам инвестиционного банка Morgan Stanley, если США и Китай выполнят свои обещания и развяжут новую тарифную войну, мировая экономика впадет в рецессию в перспективе 6-9 месяцев. При таком сценарии в наиболее уязвимом положении окажется мировая обрабатывающая промышленность, спад в которой неизбежно отразится на падении спроса на углеводороды. Стоит отметить, что о вероятности подобного развития событий мы предупреждали неоднократно, рекомендуя сохранять "короткие" позиции по всем сырьевым активам, стоимость которых напрямую зависит от состояния мировой экономики. Учитывая сказанное, ближайшим целевым ориентиром для Brent остается поддержка на уровне $55 за баррель", - комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.