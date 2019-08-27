Распродажи нефти замедлились, но покупатели пока не спешат - БКС

"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель.

Reuters в понедельник показал, что запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе могли упасть, в то время как запасы дистиллятов - вырасти. Пять аналитиков, опрошенных Reuters, оценили, в среднем, что запасы нефти упали на 2,1 млн баррелей. Динамика запасов нефти в Штатах имеет большое значение для участников рынка, так как выступает индикатором спроса на топливо. После снижения на фоне высокого сезона по спросу запасы в США в августе консолидировались в районе 435-440 млн баррелей. Рост запасов может говорить о снижении спроса, а сокращение запасов - о его укреплении. Сегодня в 23:30 мск свои данные по запасам представит Американский институт нефти (API) а завтра (в 17:30 мск) будет обнародована официальная статистика от Управления энергетической информации США (EIA)", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.