Евро рискует оказаться под усиленным давлением в ближайшие недели - FxPro

"Пара EUR/USD в понедельник вернулась к 1,1100, не сумев развить рост: распродажи доллара довольно скоро прекратились, поддержав ожидания снижении ставок после речей ФРС. Одновременно с этим падение деловых настроений Германии до 7-летних минимумов освежило страхи перед рецессией крупнейшей экономики Европы и укрепило ожидания стимулирующих мер ЕЦБ в сентябре. Отметим, что Германия является крупным импортером оборудования в Китай, поэтому замедление экономического роста Поднебесной вызвало давление и на производственный сектор Европы. Что еще более важно для центробанков - показатели инфляции. Вводимые тарифы на китайский импорт подстегивают рост цен в Штатах, в то время как страдающий от затухания спроса ЕС сталкивается с ослаблением инфляции до 1% г/г. Такое положение дел дает карт-бланш ЕЦБ на запуск немедленного масштабного смягчения, однако в Америке подобные меры могут быть расценены как преждевременные. При реализации подобного сценария евро рискует оказаться под усиленным давлением в ближайшие недели с возможностью снижения до 1,08 к концу сентября", - отмечают аналитики FxPro.