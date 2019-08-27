Во вторник ожидаем открытия индекса МосБиржи вблизи отметки 2665 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением около 0,2%, вблизи отметки 2665 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2650, 2640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых внешних сигналов для направленного движения. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация августовского значения индекса потребительского доверия в США (17:00 мск)", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.