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Главная / Мнения аналитиков / ОФЗ помогут рублю "не потерять лицо" - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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27 августа 2019 года 09:22
ОФЗ помогут рублю "не потерять лицо" - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Экономика нашей страны зависит от экспорта углеводородов. Так, около половины доходов федерального бюджета формируется за счет налогов с продажи углеводородов другим странам. Поэтому курс рубля зависит от цены на нефть. Конфликт США и Китая оказывает сильное влияние на спрос на углеводороды, а значит, на стоимость "черного золота" и рубля. Падение курса национальной валюты вслед за падением цены на нефть с одной стороны - явление негативное, но с точки зрения бюджета страны - это позитив, потому что в казну поступит больше денег. Если прогнозировать стоимость валют сейчас, то нужно сделать оговорку: основное влияние на курс оказывает сначала политика, а уже потом экономика. Решение установить тариф на $75 млрд со стороны Китая получило ответ со стороны США - 30-процентный налог на товары из КНР и заявление Трампа о ненужности Китая мировой экономике. Столкновение двух сильных экономик приводит к необратимости конфликта: обе стороны не идут на уступки. Так, вполне возможно, что рубль на этой неделе продолжит падение, но ОФЗ помогут ему "не потерять лицо", - комментирует ситуацию операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
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27 августа 2019 года 14:36
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.27 августа 2019 года 14:25
Без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску курс вряд ли пойдет выше 67 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
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.27 августа 2019 года 14:01
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.27 августа 2019 года 13:21
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.27 августа 2019 года 12:35
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"Пятничное снижение доходности UST10 способствовало лишь незначительному росту котировок еврооблигаций стран развивающихся рынков, а спреды длинных российских бумаг расширились и находятся вблизи локальных максимумов. Доходности длинных бумаг практически стабильны уже вторую неделю, и пока нет... читать дальше
.27 августа 2019 года 11:49
Рынок акций РФ утром просел по индексам вместе с Европой, локомотивом отката выступают "Газпром" и "ЛУКОЙЛ"
Москва. 27 августа. Рынок акций РФ утром во вторник проседает по индексам вместе с фондовой Европой и фьючерсами в США, которые корректируются после роста на ожиданиях дальнейших торговых переговоров США и Китая; локомотивом отката выступают бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа". читать дальше
.27 августа 2019 года 11:46
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.27 августа 2019 года 11:18
"Прохождение основных налоговых выплат вчера способно понизить степень поддержки со стороны экспортных потоков, что может поддержать волатильность рубля на повышенном уровне до конца недели. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что до конца года устойчивого ослабления российской валюты не... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:56
"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:43
"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель. Reuters в... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:26
Москва. 27 августа. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" во вторник утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. читать дальше
.27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
"Нефть остается зажатой в диапазоне 58-60 долл./барр. В понедельник поступали противоречивые новости относительно торгового противостояния США и КНР, которые привели только к повышенной волатильности в сырье, так как конкретики никакой не появилось в итоге. Неопределенность остается основной... читать дальше
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