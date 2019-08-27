ОФЗ помогут рублю "не потерять лицо" - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Экономика нашей страны зависит от экспорта углеводородов. Так, около половины доходов федерального бюджета формируется за счет налогов с продажи углеводородов другим странам. Поэтому курс рубля зависит от цены на нефть. Конфликт США и Китая оказывает сильное влияние на спрос на углеводороды, а значит, на стоимость "черного золота" и рубля. Падение курса национальной валюты вслед за падением цены на нефть с одной стороны - явление негативное, но с точки зрения бюджета страны - это позитив, потому что в казну поступит больше денег. Если прогнозировать стоимость валют сейчас, то нужно сделать оговорку: основное влияние на курс оказывает сначала политика, а уже потом экономика. Решение установить тариф на $75 млрд со стороны Китая получило ответ со стороны США - 30-процентный налог на товары из КНР и заявление Трампа о ненужности Китая мировой экономике. Столкновение двух сильных экономик приводит к необратимости конфликта: обе стороны не идут на уступки. Так, вполне возможно, что рубль на этой неделе продолжит падение, но ОФЗ помогут ему "не потерять лицо", - комментирует ситуацию операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.