Рубль слегка снижается к доллару, но укрепляется к евро на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 26 августа. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних сигналов, а также наступившего пика налоговых платежей августа.

Курс доллара США составил 66,065 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,41 руб./EUR1, подешевев на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) практически не изменилась и составила 69,37 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро 26 августа связаны прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составила $59,13 за баррель, что на 0,35% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени всего на 0,11% - до $54,11 за баррель.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. "Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров. В ходе пресс-конференции по итогам саммите G7 в Биаррице Трамп заявил, что Китай "отчаянно" хочет заключить соглашение с США, поскольку американские пошлины "очень больно бьют по ним".

"Сегодня доллар и евро торговались на "Московской бирже" в достаточно узких ценовых диапазонах на фоне низких объемов торгов. Основная волатильность на рынке пришлась на первую половину дня, когда президент США Трамп делал заявления относительно торговых переговоров с Китаем, а со стороны КНР поступали противоречивые сообщения относительно телефонных переговоров лидеров двух стран. В итоге никаких конкретных деталей переговоров мировые рынки так и не получили. На этой череде новостей внутренний валютный рынок немного попрыгал туда-сюда в первой половине дня, а затем активность практически полностью замерла, в том числе из-за выходного в Великобритании. Может быть, вечером мы увидим какие-то колебания, если из США будут поступать новые сообщения относительно торговых споров США и Китая", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "к окончанию рабочего дня рубль показывал минимальное ослабление к доллару и приблизительно такой же по величине плюс в паре с евро. Что касается евро, то здесь рост рубля был во многом обусловлен слабостью самой единой европейской валюты на глобальных площадках после выхода данных о существенном падении индекса делового доверия в Германии. В свою очередь, в паре с долларом рубль в утренние часы даже укреплялся, и хотя впоследствии растерял свое преимущество, остался лишь в незначительном минусе, что стало одним из лучших результатов на развивающихся рынках, где почти все основные валюты торговались в заметном минусе к доллару под давление эскалации торгового конфликта между США и Китаем. На денежном рынке крупные налоговые платежи в понедельник немного скорректировали вверх ставки МБК. Уже завтра остатки банков на корсчетах в ЦБ, вероятно, окажутся ниже комфортного уровня в 2 трлн рублей. Однако отток ликвидности банки смогут быстро компенсировать возвратом части средств с недельных депозитов ЦБ, а также привлечением ликвидности от Федерального казначейства".

"Важным фактором для всей группы валют emerging markets в настоящее время является динамика китайского юаня. Сегодня в Азии китайская валюта вновь продемонстрировала ослабление - пара "доллар/юань" приблизилась к отметке 7,15 юаня за доллар. Большую часть августа пара "доллар/рубль" находилась в диапазоне 65-67 руб./$1, и текущий слабый внешний фон на глобальных рынках способствует смещению торгов в верхнюю часть данного диапазона. Из внутренних историй стоит выделить, что на первую половину текущей недели в РФ приходится пик налоговых выплат: сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а в среду - налог на прибыль. Но внешние условия имеют для рубля сейчас более принципиальное значение, нежели внутренние факторы. В базовом сценарии ожидаем смещения пары "доллар/рубль" в диапазон 66-67 руб./$1" - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

В свою очередь аналитики Нордеа банка отмечают, что "рубль остается во власти новостей и событий вокруг торговых споров между США и Китаем, что формирует повышенную волатильность на валютном рынке. Пятничное заметное ослабление российской валюты было связано с очередным раундом эскалации торгового конфликта и последующего бегства от рисковых активов. В понедельник градус напряженности несколько снизился после сообщений от Трампа о том, что китайская сторона выразила желание вернуться за стол переговоров. Эта информация может дать рублю локальную передышку. Дальнейшее развитие событий по теме торговой войны остается крайне неопределенным. Рынок пытается черпать оптимизм от надежд на возможное заключение торговой сделки, но вряд ли эти надежды можно считать обоснованными. Опыт прошлых раундов переговоров показывает, что даже возврат за стол переговоров не означает быстрого продвижения к заключению сделки".

"Неопределенность в торговой войне США-Китай продолжит давить на глобальные макроэкономические показатели и усугублять риски замедления экономического роста. В таких условиях у валют развивающихся стран и рубля отсутствуют фундаментальные поводы для роста. Текущий налоговый период завершится уплатой налога на прибыль 28 августа, после чего рубль потеряет данный фактор поддержки. В итоге доллар с большей вероятностью проведет текущую неделю выше отметки 66 руб./$1. Перспективы в паре с евро выглядят несколько лучше в свете рисков для европейской валюты на глобальном рынке, актуальной останется нижняя часть диапазона 73-74 руб./1EUR", - полагают эксперты Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 августа на 36,89 копейки, до 65,9735 руб./$1, и поднял курс евро на 77,12 копейки, до 73,3955 руб./EUR1. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим во второй половине дня пятницы, уже после установления официальных курсов на 24-26 августа.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 23,75 копейки по отношению к пятнице и составил 65,9809 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 14,52 копейки - до 65,9907 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 730,802 млн, из которых $846,152 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 884,65 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 79,39 копейки по отношению к пятнице, до 73,3703 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 39,51 копейки - до 73,3635 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR589,875 млн, из которых EUR199,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник слегка подросли на фоне наступившего пика налоговых платежей августа, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты практически не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению к пятнице на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п., до 7,43% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц выросла всего на 1 б.п. (до 7,47% годовых), а ставки на 3 месяца и 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,59% и 7,61% годовых соответственно.