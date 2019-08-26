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26 августа 2019 года 19:30

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, попытки подрасти вслед за миром нивелировала слабая нефть

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips, все попытки подрасти вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Дональда Трампа о желании КНР заключить торговую сделку были нивелированы слабостью нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2658,24 пункта (-0,1%, на старте торгов индекс падал в район 2640 пунктов), индекс РТС - 1268,25 пункта (-0,02%, утром индекс падал к 1260 пунктам); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 66,03 рубля (+0,05 рубля).

Власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. "Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg.

По словам президента США, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров. Заявления были сделаны в рамках саммита G7 в Биаррице.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%).

Лидировали в росте вторые торги подряд бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,9% и +0,6% "префы") после известий о появлении претендента на покупку доли в Эльгинском угольном проекте компании.

Также выросли в понедельник бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%).

Индексы в США в минувшую пятницу упали на 2,4-3% из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Власти Китая в пятницу приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год (пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года). Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник в Азии сохранилась негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%), однако вышли в "плюс" Европа (DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%, Великобритания не работает в связи с летним банковским выходным) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,8%) на заявлениях Трампа о желании Китая заключить торговую сделку.

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ высказался в пользу решения проблем в китайско-американской торговле путем мирных и спокойных переговоров, сообщила китайская газета Chongqing Morning Post.

Нефть Brent на азиатской сессии падала ниже $58 за баррель, после заявлений Трампа цены отскочили выше $59 за баррель, но вечером возобновили снижение.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,59 за баррель (-0,4% и -1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $54,16 за баррель (-0,02% и -2,1% в пятницу).

Китай является девятым по объему закупок покупателем американской нефти в январе-мае этого года. При этом еще в середине прошлого года страна была крупнейшим импортером топлива из США.

Как отмечает финансовый аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека, вербальный посыл Трампа на какое-то время оградил рынки от масштабных распродаж. Однако к данным высказываниям главы США необходимо относиться с большой долей осторожности, вербальный позитив будет носить краткосрочный характер, поскольку заключение полноценной сделки в ближайшей перспективе видится маловероятным, если принимать в расчет массу неразрешенных разногласий, войну пошлин и наблюдаемое усиление градуса напряженности в Гонконге. Тем не менее, если в ближайшие дни Пекин подтвердит возвращение за стол переговоров, биржевики будут расценивать это как прогресс, вследствие чего рынки могут получить шанс для восстановления. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели - 2650-2700 пунктов.

Из важных статданных, которые увидят свет на этой неделе, стоит обратить внимание на оценки ВВП Германии за второй квартал (вторник), статистику по немецкому рынку труда за август и вторую оценку ВВП США за второй квартал (четверг), данные по доходам и расходам потребителей в США за июль (пятница), отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, день обещал быть мрачным, но европейские индексы не поддержали азиатский пессимизм, поскольку Трамп сообщил о желании китайской стороны возобновить торговый диалог с США. Рынки вновь заболели надеждой на то, что торговая война может быть остановлена, хотя подобные ожидания уже много раз не оправдывались.

Заявления Трампа локально подогрели нефть, но покупатели решили взять тайм-аут. Йеменские хуситы сообщают об атаках на саудовскую столицу Эр-Рияд, хотя в самой Саудовской Аравии этого не подтверждают. Нефть останется заложником торговой политики США в обозримом будущем. Подтверждение информации о возможном возобновлении переговоров способно подтолкнуть цену барреля выше $60, а очередной провал попытки сделает актуальным поход в сторону $55, считает аналитик.

В США объем заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 2,1%, а базовый показатель снизился на 0,4% (ожидался рост этих показателей на 1,1% и 0,1% соответственно). Американский рынок имеет все шансы частично восстановить потери пятницы, хотя факт интереса китайской стороны к переговорам пока не получил официального подтверждения. В России рынок довольно спокойно реагирует на внешние раздражители. Впрочем, если переговоры США и Китая все же начнутся, то это будет мощным сигналом для роста, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, американо-китайская торговая война выходит на новый этап, помимо увеличения пошлин сюрпризом стала рекомендация к компаниям США начать поиск альтернативы Китаю. Официального, юридически обоснованного способа заставить американские компании уйти с китайского рынка не существует. Даже логически это решение производит весьма странное впечатление, поскольку Китай является крупнейшим рынком для отдельных американских компаний (в том числе для General Motors, которая в 2018 году продала в КНР 3,65 млн автомобилей, что превышает совокупные продажи GM на рынке США - около 3 млн автомобилей).

Ослабление юаня и рост неопределенности между Китаем и США поддерживают цены на золото и оказывают давление на долларовые сырьевые товары, в том числе железную руду. Российские инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы на фоне усиления напряженности и в целом роста глобальной неопределенности. Сезон отчетности за второй квартал в РФ практически завершен, а поскольку рынок ожидает возможного ослабления рубля, вряд ли есть потенциал роста у акций финансового сектора (Сбербанк, ВТБ (MOEX: VTBR)). Акции компаний, ориентированных на экспорт ("Роснефть" (MOEX: ROSN), "Газпром" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK)) могут продемонстрировать рост. Крупнейшие золотодобывающие компании (Polymetal (MOEX: POLY), "Полюс") привлекательны на фоне роста геополитической напряженности. Инвесторы начинают обращать свои взоры и на привлекательные бумаги в сталелитейном секторе (НЛМК (MOEX: NLMK), "Северсталь" (MOEX: CHMF)), отмечают эксперты Альфа-банка.

Эксперты Нордеа банка также отмечают, что тема торговой войны по-прежнему находится в поле зрения инвесторов и увеличивает и без того повышенную геополитическую неопределенность в мире, связанную с событиями в Италии, выходом Великобритании из состава ЕС, торговыми противоречиями США и ЕС, усиливающимися протестами в Гонконге и другими событиями. Все это в среднесрочной перспективе указывает на сохранение спроса на защитные активы и устойчивые позиции американской валюты.

Нефть Brent продолжит торговаться в русле остальных рисковых активов, динамика которых во многом будет определяться сообщениями о торговой войне. В результате волатильность на рынках, скорее всего, останется повышенной. На выходных в ходе саммита G7 состоялись переговоры между главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых, вероятно, обсуждалась ситуация с экспортными ограничениями на иранскую нефть. Тем не менее, ничего конкретного по результатам этих переговоров озвучено не было, поэтому влияния на рынок встреча не оказала, отмечают эксперты.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин полагает, что реакция рынков на заявления Трампа и представителей Китая излишне эмоциональная.

По оценке эксперта, торговая война в текущей ее конфигурации имеет очень небольшое прямое влияние на экономику - его можно оценить в сотые доли процента мирового ВВП. Наблюдаемое сейчас замедление роста мировой экономики носит циклический характер, и даже при самом благоприятном сценарии разрешения торговых споров заметного ускорения роста не будет. Кроме того, торговая война - удобный предлог для центральных банков и правительств предпринимать меры по стимулированию экономик в условиях их циклического охлаждения, не давая при этом рынкам повода для дополнительных опасений. В итоге обострение нынешней торговой войны, приводящее к рыночным коррекциям, является отличным моментом для тактических покупок, считает Брагин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник просели акции ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (-5,7%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-5,5%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,1%), ГДР Lenta Ltd. (MOEX: LNTA) (-2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,9%.)

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,7% и +18,9% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,6%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,6%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3%), акции АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6%).

Генеральный директор "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,3%) Андрей Гурьев сообщил журналистам в понедельник, что компания покажет сильные финрезультаты и снижение leverage за второй квартал, несмотря на ослабление рынка диаммоний фосфата (DAP). По его словам, ослабление рынка DAP во втором квартале не окажет негативного эффекта на дивиденды "ФосАгро". Гурьев также добавил, что "ФосАгро" ожидает восстановления цен на DAP во втором полугодии с текущих $320/т до уровней в $350-380/т. В сентябре на "Дне инвестора" "ФосАгро" представит стратегию развития до 2025 года.

Поддержку акциям "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,9%) оказал отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль ритейлера выросла почти в два раза (до 1,98 млрд рублей с 1,02 млрд рублей годом ранее), выручка увеличилась на 16,2% (до 55,899 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,136 млрд рублей (из них 7,703 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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