Рубль показывал минимальное ослабление к доллару и удерживал "плюс" в паре с евро - ИК "Велес Капитал"

"Что касается евро, то здесь рост рубля был во многом обусловлен слабостью самой единой европейской валюты на глобальных площадках после выхода данных о существенном падении индекса делового доверия в Германии. В паре с долларом рубль в утренние часы даже укреплялся и, хотя впоследствии растерял свое преимущество, остался лишь в незначительном "минусе" к американской валюте, что стало одним из лучших результатов на развивающихся рынках, где почти все основные валюты торговались в заметном "минусе" под давлением эскалации торгового конфликта. Утренний рост рубля к доллару, по всей видимости, объяснялся остаточной конвертацией валютной выручки в рамках крупных налоговых платежей в понедельник, а также положительной динамикой цен на нефть.

На денежном рынке крупные налоговые платежи в понедельник немного скорректировали вверх ставки МБК. Уже завтра остатки банков на корсчетах в ЦБ, вероятно, окажутся ниже комфортного уровня в 2 трлн руб. Однако отток ликвидности банки смогут быстро компенсировать возвратом части средств с недельных депозитов ЦБ (аукцион во вторник), а также привлечением ликвидности от Федерального казначейства, как на депозиты (в общей сложности на неделе казначейство предложит на депозиты банкам до 390 млрд руб.), так и в рамках операций РЕПО (спрос по операциям o/n может превысить размер дневного лимита)", - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.