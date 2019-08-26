.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в понедельник днем благодаря развернувшейся вверх нефти
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Восемь допмер по повышению потенциала роста экономики - Минэкономразвития
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, соответствующий план мер был подготовлен по поручению президента РФ,...
 
Рост доходов россиян в 2019 г. почти прекратится, уровень бедности повысится
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз на 2019-2024 годы в части показателей социальной сферы. "Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на брифинге в...
 
МЭР определилось с пересмотром обязательных требований для бизнеса
Минэкономразвития переработало законопроект, определяющий правила пересмотра обязательных требований для бизнеса ("Об обязательных требованиях"), пишут "Ведомости", ссылаясь на документ. Проект поступил в аппарат правительства, говорит его...
 
26 августа 2019 года 15:44

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в понедельник днем благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 26 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря развернувшимся вверх мировым ценам на нефть, а также наступившему пику налоговых платежей августа.

Курс доллара США составил 65,9625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,34 руб./EUR1, подешевев на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9 копеек - до 69,28 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 августа на 36,89 копейки, до 65,9735 руб./$1, и поднял курс евро на 77,12 копейки, до 73,3955 руб./EUR1. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим во второй половине дня пятницы, уже после установления официальных курсов на 24-26 августа.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление валютного курса рубля к доллару 26 августа связано прежде всего с наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении торговых переговоров с Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,66% - до $59,73 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,02%, до $54,72 за баррель.

В понедельник Трамп заявил, что Белый дом на выходных получил два звонка от представителей Китая с предложением возобновить переговоры о подписании торгового соглашения, и что его команда намерена принять это предложение. "Можно сказать, что мы ведем значимые переговоры, намного более значимые, чем когда-либо, - отметил Трамп на саммите G7 в Биаррице. - Возможно, я ошибаюсь, но сейчас мы в гораздо более выгодной позиции для заключения сделки, справедливой сделки для всех". Между тем главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в соцсети Twitter, что, по его информации, телефонных переговоров на высшем уровне между двумя странами не было. "Стороны поддерживают контакты на техническом уровне, но их важность не столь высока, как намекает Трамп", - сказал он.

Власти Китая в пятницу приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

"Важным фактором для всей группы валют emerging markets в настоящее время является динамика китайского юаня. Сегодня в Азии китайская валюта вновь продемонстрировала ослабление - пара "доллар/юань" приблизилась к отметке 7,15 юаня за доллар. Большую часть августа пара "доллар/рубль" находилась в диапазоне 65-67 руб./$1, и текущий слабый внешний фон на глобальных рынках способствует смещению торгов в верхнюю часть данного диапазона. Из внутренних историй стоит выделить, что на первую половину текущей недели в РФ приходится пик налоговых выплат: сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а в среду - налог на прибыль. Но внешние условия имеют для рубля сейчас более принципиальное значение, нежели внутренние факторы. В базовом сценарии ожидаем смещения пары "доллар/рубль" в диапазон 66-67 руб./$1" - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "большинство валют развивающихся стран слабеет к доллару США, рубль при этом сохраняет устойчивость и даже немного укрепляется после пятничной просадки, в том числе благодаря поддержке налогового периода - сегодня уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы в сумме около 780 млрд рублей. При этом снижение интереса к рисковым активам не дает рублю укрепиться значительно, поэтому он, скорее всего, останется в ближайшие дни вблизи 65,5-66 руб./$1".

В свою очередь аналитики Нордеа банка отмечают, что "рубль остается во власти новостей и событий вокруг торговых споров между США и Китаем, что формирует повышенную волатильность на валютном рынке. Пятничное заметное ослабление российской валюты было связано с очередным раундом эскалации торгового конфликта и последующего бегства от рисковых активов. В понедельник градус напряженности несколько снизился после сообщений от Трампа о том, что китайская сторона выразила желание вернуться за стол переговоров. Эта информация может дать рублю локальную передышку. Дальнейшее развитие событий по теме торговой войны остается крайне неопределенным. Рынок пытается черпать оптимизм от надежд на возможное заключение торговой сделки, но вряд ли эти надежды можно считать обоснованными. Опыт прошлых раундов переговоров показывает, что даже возврат за стол переговоров не означает быстрого продвижения к заключению сделки".

"Неопределенность в торговой войне США-Китай продолжит давить на глобальные макроэкономические показатели и усугублять риски замедления экономического роста. В таких условиях у валют развивающихся стран и рубля отсутствуют фундаментальные поводы для роста. Текущий налоговый период завершится уплатой налога на прибыль 28 августа, после чего рубль потеряет данный фактор поддержки. В итоге доллар с большей вероятностью проведет текущую неделю выше отметки 66 руб./$1. Перспективы в паре с евро выглядят несколько лучше в свете рисков для европейской валюты на глобальном рынке, актуальной останется нижняя часть диапазона 73-74 руб./1EUR", - полагают эксперты Нордеа банка.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник слегка подросли на фоне наступившего пика налоговых платежей августа, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты практически не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению к пятнице на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п., до 7,43% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц выросла всего на 1 б.п. (до 7,47% годовых), а ставки на 3 месяца и 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,59% и 7,61% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 августа 2019 года 14:36
БКС открыл новую торговую идею: "Лонг в акциях Интер РАО" на фоне падения котировок
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) после падения котировок бумаг компании на 20% за два месяца, сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы не видим причин для такой просадки, учитывая довольное сильные финансовые результаты за второй квартал 2019...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 14:25
Без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску курс вряд ли пойдет выше 67 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль наверстывает упущенное и торгуется на уровне 66,35 руб./$. В среду налоговый период закончится выплатой налога на прибыль, после чего этот фактор перестанет поддерживать рубль. При этом мы не ожидаем существенного ослабления рубля с текущих уровней, без веских аргументов со стороны...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 14:01
Рынки ждут действий от ЕЦБ на фоне угрозы рецессии в Германии - Julius Baer
"Индекс деловых настроений в Германии от института исследований экономики Ifo продолжил снижение в августе и теперь уверенно обосновался в отрицательной зоне. Проблемы в автомобильной промышленности ФРГ сохраняются, динамика экспорта ухудшается, а внутренний спрос оказывается неспособным...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 13:21
Потенциал роста котировок промышленных металлов остается низким - Julius Baer
"Медь, которую часто рассматривают в качестве индикатора динамики мировой экономики из-за широкой сферы ее применения, оказалась одной из главных "жертв" последнего обострения торговых споров между США и Китаем. На фоне сильных "медвежьих" настроений котировки металла опустились до минимума за...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 12:58
В целом считаем финансовые результаты "Детского мира" за 2К19 по МСФО нейтральными - Альфа-банк
"Детский мир" в понедельник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО, соответствующие ожиданиям рынка. Выручка за 2К19 выросла на 16,3% г/г, немного ускорившись в сравнении с 1К19, что соответствует операционным результатам, опубликованным ранее. Валовая рентабельность оказалась на 1,1 п....    читать дальше
.
27 августа 2019 года 12:35
Глобальный негатив может ослабить рубль в сентябре - БКС
"По нашим оценкам, в сентябре рубль может испытать умеренное ослабление. Согласно базовому сценарию, курс рубля в течение предстоящего месяца будет колебаться в пределах значений 66-67,5. Основой для данного тренда может послужить эффект торговых войн, который создает все более серьезное давление...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 12:20
Более вероятным пока представляется восстановление доходности UST10 - Уралсиб
"Пятничное снижение доходности UST10 способствовало лишь незначительному росту котировок еврооблигаций стран развивающихся рынков, а спреды длинных российских бумаг расширились и находятся вблизи локальных максимумов. Доходности длинных бумаг практически стабильны уже вторую неделю, и пока нет...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 11:49
Рынок акций РФ утром просел по индексам вместе с Европой, локомотивом отката выступают "Газпром" и "ЛУКОЙЛ"
Москва. 27 августа. Рынок акций РФ утром во вторник проседает по индексам вместе с фондовой Европой и фьючерсами в США, которые корректируются после роста на ожиданиях дальнейших торговых переговоров США и Китая; локомотивом отката выступают бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".    читать дальше
.
27 августа 2019 года 11:46
В паре с евро актуальность сохраняет диапазон 73-74 рубля - "Нордеа Банк"
"Рубль постепенно утрачивает внутреннюю поддержку от налогового периода, который завершается в среду уплатой налога на прибыль. С середины августа на фоне налогового периода рубль был одной из немногих валют развивающихся стран, продемонстрировавших укрепление, вероятно, в том числе благодаря...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 11:18
До конца года устойчивого ослабления российской валюты не произойдет - РФПИ
"Прохождение основных налоговых выплат вчера способно понизить степень поддержки со стороны экспортных потоков, что может поддержать волатильность рубля на повышенном уровне до конца недели. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что до конца года устойчивого ослабления российской валюты не...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 10:56
Ближайшим целевым ориентиром для Brent остается поддержка на уровне $55 за баррель - AMarkets
"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 10:43
Распродажи нефти замедлились, но покупатели пока не спешат - БКС
"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель. Reuters в...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 10:26
Рубль немного снизился к доллару и евро утром во вторник на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 27 августа. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" во вторник утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.    читать дальше
.
27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
"Нефть остается зажатой в диапазоне 58-60 долл./барр. В понедельник поступали противоречивые новости относительно торгового противостояния США и КНР, которые привели только к повышенной волатильности в сырье, так как конкретики никакой не появилось в итоге. Неопределенность остается основной...    читать дальше
.
27 августа 2019 года 10:07
Евро рискует оказаться под усиленным давлением в ближайшие недели - FxPro
"Пара EUR/USD в понедельник вернулась к 1,1100, не сумев развить рост: распродажи доллара довольно скоро прекратились, поддержав ожидания снижении ставок после речей ФРС. Одновременно с этим падение деловых настроений Германии до 7-летних минимумов освежило страхи перед рецессией крупнейшей...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.