Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в понедельник днем благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 26 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря развернувшимся вверх мировым ценам на нефть, а также наступившему пику налоговых платежей августа.

Курс доллара США составил 65,9625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,34 руб./EUR1, подешевев на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9 копеек - до 69,28 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 августа на 36,89 копейки, до 65,9735 руб./$1, и поднял курс евро на 77,12 копейки, до 73,3955 руб./EUR1. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим во второй половине дня пятницы, уже после установления официальных курсов на 24-26 августа.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление валютного курса рубля к доллару 26 августа связано прежде всего с наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении торговых переговоров с Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,66% - до $59,73 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,02%, до $54,72 за баррель.

В понедельник Трамп заявил, что Белый дом на выходных получил два звонка от представителей Китая с предложением возобновить переговоры о подписании торгового соглашения, и что его команда намерена принять это предложение. "Можно сказать, что мы ведем значимые переговоры, намного более значимые, чем когда-либо, - отметил Трамп на саммите G7 в Биаррице. - Возможно, я ошибаюсь, но сейчас мы в гораздо более выгодной позиции для заключения сделки, справедливой сделки для всех". Между тем главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в соцсети Twitter, что, по его информации, телефонных переговоров на высшем уровне между двумя странами не было. "Стороны поддерживают контакты на техническом уровне, но их важность не столь высока, как намекает Трамп", - сказал он.

Власти Китая в пятницу приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

"Важным фактором для всей группы валют emerging markets в настоящее время является динамика китайского юаня. Сегодня в Азии китайская валюта вновь продемонстрировала ослабление - пара "доллар/юань" приблизилась к отметке 7,15 юаня за доллар. Большую часть августа пара "доллар/рубль" находилась в диапазоне 65-67 руб./$1, и текущий слабый внешний фон на глобальных рынках способствует смещению торгов в верхнюю часть данного диапазона. Из внутренних историй стоит выделить, что на первую половину текущей недели в РФ приходится пик налоговых выплат: сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а в среду - налог на прибыль. Но внешние условия имеют для рубля сейчас более принципиальное значение, нежели внутренние факторы. В базовом сценарии ожидаем смещения пары "доллар/рубль" в диапазон 66-67 руб./$1" - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "большинство валют развивающихся стран слабеет к доллару США, рубль при этом сохраняет устойчивость и даже немного укрепляется после пятничной просадки, в том числе благодаря поддержке налогового периода - сегодня уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы в сумме около 780 млрд рублей. При этом снижение интереса к рисковым активам не дает рублю укрепиться значительно, поэтому он, скорее всего, останется в ближайшие дни вблизи 65,5-66 руб./$1".

В свою очередь аналитики Нордеа банка отмечают, что "рубль остается во власти новостей и событий вокруг торговых споров между США и Китаем, что формирует повышенную волатильность на валютном рынке. Пятничное заметное ослабление российской валюты было связано с очередным раундом эскалации торгового конфликта и последующего бегства от рисковых активов. В понедельник градус напряженности несколько снизился после сообщений от Трампа о том, что китайская сторона выразила желание вернуться за стол переговоров. Эта информация может дать рублю локальную передышку. Дальнейшее развитие событий по теме торговой войны остается крайне неопределенным. Рынок пытается черпать оптимизм от надежд на возможное заключение торговой сделки, но вряд ли эти надежды можно считать обоснованными. Опыт прошлых раундов переговоров показывает, что даже возврат за стол переговоров не означает быстрого продвижения к заключению сделки".

"Неопределенность в торговой войне США-Китай продолжит давить на глобальные макроэкономические показатели и усугублять риски замедления экономического роста. В таких условиях у валют развивающихся стран и рубля отсутствуют фундаментальные поводы для роста. Текущий налоговый период завершится уплатой налога на прибыль 28 августа, после чего рубль потеряет данный фактор поддержки. В итоге доллар с большей вероятностью проведет текущую неделю выше отметки 66 руб./$1. Перспективы в паре с евро выглядят несколько лучше в свете рисков для европейской валюты на глобальном рынке, актуальной останется нижняя часть диапазона 73-74 руб./1EUR", - полагают эксперты Нордеа банка.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник слегка подросли на фоне наступившего пика налоговых платежей августа, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты практически не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению к пятнице на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п., до 7,43% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц выросла всего на 1 б.п. (до 7,47% годовых), а ставки на 3 месяца и 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,59% и 7,61% годовых соответственно.