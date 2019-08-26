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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нерезиденты в июле замедлили покупки ОФЗ; снижение их доли на рынке техническое - Промсвязьбанк
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26 августа 2019 года 18:32

Нерезиденты в июле замедлили покупки ОФЗ; снижение их доли на рынке техническое - Промсвязьбанк

"Нерезиденты в июле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 25 млрд руб. (+1% за месяц) после прироста на 97 млрд руб. в июне. В целом иностранные инвесторы замедляют темпы покупки ОФЗ, начиная с мая, когда позиция нерезидентов в ОФЗ была увеличена на рекордные 220 млрд руб., что связано как с существенной переоценкой бумаг, так и ограничением предложения облигаций со стороны Минфина. Отметим, что снижение доли нерезидентов на рынке ОФЗ является техническим фактором - в июле Минфин по закрытой подписке разместил ОФЗ на 212,6 млрд руб. в пользу ВЭБа. При исключении данного объема ОФЗ из расчета доля нерезидентов на рынке осталась бы на уровне июня - 30,8%. Учитывая, что доходности госбумаг находятся на минимумах с начала года, замедление прироста портфеля ОФЗ нерезидентов выглядит закономерным. Сохранение их доли на рынке уже является позитивным сигналом для госбумаг в части сохранения ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ и доходностей облигаций. При этом, учитывая динамику рынка с начала августа, можно рассчитывать на сохранение доли нерезидентов на достигнутом уровне и в текущем месяце", - указывает в комментарии специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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