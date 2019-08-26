Индексы российского рынка акций постепенно входят в "боковик" - ИК "ФИНАМ"

"Индексы российского рынка акций постепенно входят в "боковик". Можно отметить, что вступление в действие нового пакета санкций не оказало в понедельник никакого влияния на наш рынок. С другой стороны, инвесторы уже отыграли эти новости, и в текущем моменте возможен рост на факте отсутствия апокалипсиса как на внешних площадках, так и в нашей экономике. С учетом текущей конъюнктуры и цены нефти есть небольшой потенциал дальнейшего укрепления рубля", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.