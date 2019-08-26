Подтверждаем рекомендацию "держать" для акций "Магнита" - ИК "Велес Капитал"

"По словам менеджмента "Магнита", текущий год является годом трансформации для компании, и заметный положительный эффект от нее может проявится в конце 2019 года - начале 2020 года. Рост выручки ускорился в первом полугодии, но мы вновь наблюдали падение рентабельности и негативные тенденции в LFL-трафике и плотности продаж, что не позволяет нам полноценно воспринимать итоги как позитивные. Вторая половина года, на наш взгляд, действительно окажется для ритейлера более удачной, но прежние фундаментальные проблемы бизнеса пока сохраняются, как и неопределенность в отношении долгосрочных результатов. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для акций "Магнита". Целевая цена скорректирована и теперь составляет 3917 руб. за акцию", - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Артема Михайлина.

.

Компании упоминаемые в новости: Велес Капитал ИК