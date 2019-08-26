В течение недели можно ожидать укрепления рубля на фоне размещений ОФЗ и налогового периода - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день с укрепления, но затем сдал свои позиции на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3950 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,39%, недельная - до 7,43%, а месячная - до 7,47%. Рост ставок МБК связан с налоговым периодом, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Стоит также отметить, что за год торговой войны рубль существенно не изменил свой курс. К примеру, 27 августа 2018 года доллар стоил около 67,3 рублей, а евро - около 78,27. Соответственно, даже валютный рынок считает, что торговая война пока не угрожает стабильности российской валюты, тем более, что она создаёт дополнительные возможности для российского экспорта. В течение недели можно ожидать укрепления рубля на фоне размещений ОФЗ и налогового периода", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.