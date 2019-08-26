Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели - 2650-2700 пунктов - БКС

Трамп удержал рынки от масштабных распродаж, но вербальный позитив краткосрочен. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели - 2650-2700 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

"Российский рынок акций начал новую неделю в небольшом "минусе", но довольно скоро выбрался в "зеленую зону". Сдержанный оптимизм в настроения биржевиков привнесли заявления президента США о том, что Китай готов заключить торговую сделку.

Очевидно, вербальный посыл Трампа на какое-то время оградил рынки от масштабных распродаж. Однако, на наш взгляд, к данным высказываниям главы США необходимо относиться с большой долей осторожности, вербальный позитив будет носить краткосрочный характер, поскольку заключение полноценной сделки в ближайшей перспективе видится маловероятным, если принимать в расчет массу неразрешенных разногласий, войну пошлин и наблюдаемое усиление градуса напряженности в Гонконге. Тем не менее в случае если в ближайшие дни Пекин подтвердит возвращение за стол переговоров, биржевики будут расценивать это как прогресс, вследствие чего рынки могут получить шанс для восстановления.

Тем временем все больше сигналов указывает на замедление экономики номер один. Так, в августе индекс PMI обрабатывающих отраслей США впервые за последние 10 лет опустился ниже отметки 50. Рынки могут интерпретировать такие сигналы как возможный повод для более агрессивного снижения ставок ФРС в этом году.

Из важных статданных, которые увидят свет на предстоящей неделе, стоит обратить внимание на оценки ВВП Германии за 2 квартал (вторник), статистику по немецкому рынку труда за август и первую оценку ВВП США за 2 квартал (четверг), данные по доходам и расходам потребителей в США за июль (пятница).

Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели - 2650-2700 пунктов", - отмечает в комментарии финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.