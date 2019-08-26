Результаты "Московской биржи" за 2К19 по МСФО умеренно позитивны - Альфа-банк

"Московская биржа в минувшую пятницу представила финансовые результаты за 2К19 по МСФО – чистая прибыль опередила консенсус-прогноз рынка на 8%. Тем не менее, мы считаем, что более высокая в сравнении с прогнозом фактическая цифра по чистой прибыли не отличается качеством: за ней стоит, в том числе, переоценка портфеля ценных бумаг, вклад которой в показатель чистого процентного дохода составил примерно 8% и не отражен в консенсус-прогнозе за 2К19. Исключая этот фактор, чистый процентный доход соответствует ожиданиям рынка. Комиссионный доход оказался всего на 1% выше консенсус-прогноза в 2К19, не став существенным сюрпризом для рынка. Биржа понизила прогноз операционных расходов и капиталовложений, но мы считаем, что рынок уже начал отражать в котировках и этот факт, учитывая 1) прекращение сделок по зерновым свопам, 2) отсрочку проекта по развитию "макетплейса" и 3) сильный курс рубля с начала года. В то же время среди факторов риска следует отметить 1) резервы на рынке зерна (рынок ожидает их восстановления в краткосрочной перспективе); 2) потенциальное снижение чистого процентного дохода и процентных ставок в рублях и долларах (хотя это может быть отчасти нейтрализовано более высоким комиссионным доходом)", - говорится в обзоре Альфа-банка.

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