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26 августа 2019 года 14:11
Фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен - Julius Baer
"Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны понимать, что защита инвестиций тоже стоит денег", - говорится в комментарии Julius Baer. Реакция президента США на меры Пекина в ответ на повышение американских пошлин на китайский экспорт в пятницу стала новым этапом эскалации внешнеторгового конфликта между двумя странами. На новостях об увеличении тарифов в Соединенных Штатах золото продемонстрировало сильный рост и утром в понедельник торговалось на уровне 1555 долларов США за унцию. На финансовых рынках был отмечен активных уход инвесторов от риска, обращают внимание в Julius Baer. Фундаментальные факторы для золота остаются благоприятными на фоне растущей неопределенности на финансовых площадках, хрупкости прогнозов по мировой экономике и ожиданий смягчения политики крупнейшими центробанками. Несмотря на то, что конференция глав мировых ЦБ в американском Джексон-Хоул оказалась в тени обострения торговых споров, председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил свою готовность и дальше снижать процентные ставки. Таким образом, спрос на золото как безопасный актив должен оставаться на высоком уровне. Обеспеченные физическим металлом контракты, которые отражают общий спрос на активы "тихой гавани", увеличиваются самыми быстрыми темпами с начала 2016 года, когда были сильны опасения по поводу глобальной рецессии, и уже почти достигли рекордных значений. "Тогда как настроения на фьючерсном рынке в последнее время стали еще более "бычьими", риски фиксации прибыли краткосрочными игроками должны оставаться низкими. Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Тем временем инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны понимать, что защита инвестиций тоже стоит денег", - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.
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.27 августа 2019 года 13:21
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.27 августа 2019 года 11:46
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.27 августа 2019 года 10:56
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.27 августа 2019 года 10:26
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.27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
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