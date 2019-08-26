Рубль, вероятно, будет оставаться вблизи 65,5-66/$ в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

"Большинство валют развивающихся стран слабеет к доллару США, рубль при этом сохраняет устойчивость и даже немного укрепляется после пятничной коррекции, в том числе и благодаря поддержке налогового периода - сегодня уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (в сумме около 780 млрд руб., по нашим оценкам). При этом снижение интереса к рисковым активам не даст рублю укрепиться значительно, поэтому он, вероятно, будет оставаться вблизи 65,5-66/$ в ближайшие дни", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".