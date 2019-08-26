Российские активы пытаются противостоять глобальному бегству от риска - БКС

"Российский рубль и акции пытаются противостоять глобальным тенденциям бегства от риска на фоне очередного кризисного витка в американо-китайском торговом конфликте, "градус" которого повысился на фоне нового раунда "войны пошлин" и ослабления курса юаня до 11-летнего минимума. Впрочем, ремарки Трампа о том, что Китай все-таки настроен на заключение торгового соглашения, и небольшие реверансы G7 в отношении России способствуют относительно стабильным значениям рубля и индекса МосБиржи. Полагаем также, что на фоне рецессионных рисков в мире инвесторов привлекают в рубле двойной профицит - бюджета и текущего счета, так как в валюты с позитивным сальдо текущего счета обычно инвестируют деньги в сложные времена. Кроме того, несмотря на осторожные заявления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, трейдеры ожидают, что торговая война вынудит ФРС более агрессивно понижать ключевую ставку", - отмечает в комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.