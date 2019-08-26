Волатильность на нефтяном рынке, скорее всего, останется повышенной - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения, которое было вызвано очередной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем в пятницу. Сегодня утром президент США сообщил о готовности возобновить торговые переговоры после звонка китайской стороны в минувшее воскресенье. На этом фоне контракты на Brent торгуются в районе отметки $59,2/bbl, WTI - $54/bbl. На наш взгляд, нефтяные котировки в ближайшее время продолжат торговаться в русле остальных рисковых активов, динамика которых во многом будет определяться сообщениями по торговой войне. В результате волатильность на нефтяном рынке, скорее всего, останется повышенной. Стоит отметить, что на выходных в ходе саммита G7 состоялись переговоры между главой МИД Ирана Д. Зарифом и президентом Франции Э. Макроном, в ходе которых, вероятно, обсуждалась ситуация с экспортными ограничениями на иранскую нефть. Тем не менее, ничего конкретного по результатам этих переговоров озвучено не было, поэтому влияния на рынок встреча не оказала", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".