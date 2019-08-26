У рубля отсутствуют фундаментальные поводы для роста - "Нордеа Банк"

Неопределенность по торговой войне продолжит давить на глобальные макроэкономические показатели и усугублять риски замедления экономического роста. В таких условиях у валют развивающихся стран и рубля отсутствуют фундаментальные поводы для роста, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

"Рубль остается во власти внешнего фона вокруг ситуации в торговых переговорах между США и Китаем, что формирует повышенную волатильность на валютном рынке. Пятничное заметное ослабление российской валюты (локальный возврат к отметкам 66,4 в паре с долларом и 73,8 в паре с евро) было связано с очередным раундом эскалации торгового конфликта и последующего бегства от рисковых активов.

В утренние часы понедельника градус напряженности несколько снизился после сообщений от Трампа о том, что китайская сторона выразила желание вернуться за стол переговоров. Эта информация может дать рублю локальную передышку. Дальнейшее развитие событий по теме торговой войны остается крайне неопределенным. Рынок пытается черпать оптимизм от надежд на возможное заключение торговой сделки, но вряд ли эти надежды можно считать обоснованными. Опыт прошлых раундов переговоров показывает, что даже возврат за стол переговоров не означает быстрого продвижения к заключению сделки.

Неопределенность по торговой войне продолжит давить на глобальные макроэкономические показатели и усугублять риски замедления экономического роста. В таких условиях у валют развивающихся стран и рубля отсутствуют фундаментальные поводы для роста. После уплаты налогов 26 и 28 августа рубль утратит поддержку данного внутреннего фактора", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".