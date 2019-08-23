Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику

Москва. 23 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику вследствие повышенной волатильности в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в свою очередь определялось перепадами "аппетита к риску" у глобальных инвесторов на фоне поступавших противоречивых новостей. "Длинные" выпуски евробондов РФ в основном немного снизились в цене, в то время как среднесрочные бумаги слегка подорожали. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Тенденция к ценовому снижению сформировалась на мировых долговых рынках в первый же день недели вслед за наметившейся отрицательной коррекцией котировок US Treasuries. Причем падение цен "длинных" выпусков отечественных евробондов было довольно заметным и в отдельных бумагах превышало 80 базисных пунктов. Рост доходностей базовых активов стимулировал аналогичную динамику и всех суверенных облигаций стран с развивающейся экономикой, в том числе и российских евробондов. Поводом для формирования такой динамики послужили новости из США, в частности, заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты активно ведут подготовку к заключению торговой сделки с Китаем. И хотя у большинства инвесторов не было уверенности в том, что торговые переговоры дадут какие-то позитивные результаты, тем не менее, словесные интервенции президента США стимулировали спрос на рисковые активы, что выразилось в росте акций и снижении стоимости валютных облигаций.

Небольшой рост активности покупателей в секторе российских еврооблигаций наблюдался во вторник, чему способствовало повышение котировок US Treasuries, которые в последнее время почти 100%-но определяют динамику валютных долговых бумаг России. В свою очередь снижение доходностей американских казначейских обязательств было продиктовано новой волной спроса инвесторов на защитные активы в условиях существующих рисков замедления темпов мировой экономики, в том числе из-за торгового противостояния между США и Китаем.

Вместе с тем в середине недели инициатива на мировых долговых рынках вновь перешла к продавцам вследствие возросшего "аппетита к риску", что было позитивным фактором для рынков акций и валют emerging markets, в том числе российского рубля, заметно укрепившегося 21 августа. Восстановление спроса на рисковые активы произошло благодаря смягчению денежно-кредитной политики в Китае и комментариев президента США Трампа о необходимости снижения в ближайшее время ставки ФРС как минимум на 1 процентный пункт. Китай 20 августа снизил базовую ставку кредитования банков на 10 базисных пунктов (до 4,25% годовых) для стимулирования экономики.

В среду президент США Трамп продолжил атаку на Центробанк страны, назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США. "Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в своем Twitter.

Американские фондовые индексы завершили торги 21 августа уверенным ростом после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тон которого совпал с ожиданиями рынка. Протокол заседания ФРС от 30-31 июля показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики. Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе. "Большинство участников заседания расценивали снижение ставки на четверть процентного пункта как часть корректировки подхода к политике в ответ на изменение экономического прогноза за последние месяцы", - отмечается в документе.

В четверг котировки российских еврооблигаций консолидировались на ранее достигнутых уровнях в отсутствие значимых ценовых движений в секторе американских казначейских обязательств. Глобальные инвесторы заняли выжидательную позицию перед пятничным выступлением председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на ежегодном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле.

В последний день рабочей недели котировки евробондов РФ вновь устремились вверх вслед за позитивной ценовой динамикой US Treasuries на фоне новой волны бегства из рисковых активов на новостях о введении Китаем ответных пошлин на американские товары на сумму $75 млрд в год. Как говорилось в сообщении на сайте министерства финансов КНР, пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. "Указанные меры являются вынужденным шагом Китая в ответ на одностороннюю политику и торговый протекционизм США", - говорится в заявлении китайского Минфина. Данные новости свидетельствуют о том, что торговая война между США и Китаем находится в самом разгаре и говорить о достижении какого-либо компромисса в ближайшее время пока преждевременно.

В свою очередь президент США Трамп пообещал в пятницу днем объявить об ответных мерах на действия Китая. "Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая многие годы. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться", - написал Трамп в Твиттере. "Нам не нужен Китай. Откровенно говоря, нам было бы намного лучше без них. Китай зарабатывал на Штатах и крал у нас год за годом, и этому необходимо положить конец", - заявил Трамп. "Я объявлю об ответных мерах сегодня днем", - написал Трамп.

На этом фоне выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле оказалось несколько в тени. Ситуация в американской экономике довольно благоприятная, но есть значительные риски, заявил председатель ФРС. "Неопределенность, связанная с торговой политикой, вероятно, сыграет роль в замедлении глобальной экономики, а также ослаблении производственной активности и капиталовложений в США", - сказал Пауэлл. "Мы будем действовать должным образом, чтобы поддержать экономический рост при сохранении сильного рынка труда и инфляции около 2%-ного целевого уровня", - заявил он.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,11% и составила 112,86% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 4 базисных пункта и 23 августа составил 147 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,46% (их доходность выросла на 3 пункта - до 4,13% годовых), с погашением в 2042 - на 0,37% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 пункта - до 239 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,07% (их доходность выросла всего на 0,5 базисного пункта и составила 4,155% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,03%, до 105,99% от номинала (его доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,37% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,25%, до 108,73% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,30% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,56% (их спред к US Treasuries сузился на 12 пунктов и составил 120 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, нестабильность ситуации на мировых рынках будет следствием сохраняющейся неопределенности в торговых спорах между США и Китаем, что ведет к росту опасений инвесторов относительно резкого замедления темпов экономического роста, что в свою очередь негативно скажется на мировом спросе на нефть и металлы.