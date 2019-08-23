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Рынок акций завершил пятницу снижением из-за пикировки Трампа и Китая, вырос Мечел на новостях

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу снижением индексов вслед за мировыми площадками, при этом волатильность торгов возросла на всех рынках из-за эскалации напряженности в торговом противостоянии США и Китая, а также новой критики президента США в адрес главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2660,74 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1268,45 пункта (-1,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,7% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 66,08 рубля (+0,48 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,7-2,3%, доллар подешевел на 0,44 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7% и -1,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%).

Подорожали акции "Мечела" (+5,9% и +3,5% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Акции "Мечела" вечером в пятницу подскочили на новостях о появившемся претенденте на покупку доли в Эльгинском угольном проекте. Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна, одного из основателей телекомоператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке у Газпромбанка (MOEX: GZPR) 49% в Эльгинском угольном проекте "Мечела", сообщили в пятницу "Ведомости" со ссылкой на ходатайство. "Мечел" (MOEX: MTLR) и Газпромбанк с 2017 года искали инвестора в Эльгу для дальнейшего развития проекта, переговоры велись первоначально с азиатскими компаниями-потребителями угля.

Акции "Мосбиржи" были подогреты отчетом за II квартал по МСФО: чистая прибыль биржи выросла на 21,3% в годовом выражении - до 5,903 млрд рублей, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков, которые ожидали роста прибыли на 11,9% (до 5,438 млрд рублей).

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%) на общемировом оптимизме, подогретом новостями от ЕЦБ - из обнародованного в четверг протокола июльского заседания банка следует, что ЦБ готовит пакет масштабных мер по стимулированию замедляющейся экономики еврозоны.

Локальное давление на рынки вечером оказали известия, что власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Как говорится в сообщении на сайте министерства финансов КНР, пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. "Указанные меры являются вынужденным шагом Китая в ответ на одностороннюю политику и торговый протекционизм США", - говорится в заявлении китайского Минфина.

Далее рынки позитивно отреагировали на заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что ситуация в американской экономике довольно благоприятная, хотя есть значительные риски. "Неопределенность, связанная с торговой политикой, вероятно, сыграет роль в замедлении глобальной экономики, а также ослаблении производственной активности и капиталовложений в США", - сказал Пауэлл. "Мы будем действовать должным образом, чтобы поддержать экономический рост при сохранении сильного рынка труда и инфляции около 2%-ного целевого уровня", - заявил он.

Тем временем, президент США Дональд Трамп негативно воспринял выступление Пауэлла и вновь раскритиковал главу ФРС. "Как всегда, ФРС не сделала ничего!" - написал он в своем Твиттере. "У нас очень сильный доллар и очень слабый Федрезерв, - написал Трамп. - Я "блестяще" поработаю с обоими, и в США все будет отлично".

"Мой единственный вопрос - кто больший враг - Джей Пауэлл или председатель Си (председатель КНР Си Цзиньпин - прим. ИФ)", - написал Трамп.

Между тем, наметившийся рост рынков вновь сменился откатом после того, как Трамп сообщил о намерениях объявить об ответных мерах на введение Китаем пошлин для американских товаров.

В итоге вечером в пятницу снижается фондовая Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,3-1,2%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 1,9%), также дешевеет нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $58,69 за баррель (-2,1% и -0,6% накануне), октябрьская цена WTI - $53,61 за баррель (-3,1% и -0,6% в четверг).

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, пятница выдалась крайне волатильной для глобальных площадок. Аппетит инвесторов к риску заметно сократился, и доллар получил преимущество на рынках после известий о намерении Китая ввести ответные пошлины на импорт из США (в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря текущего года). Эскалация торгового конфликта сразу же ухудшила настроения инвесторов на развивающихся рынках, в том числе и на российском.

Ближе к вечеру внимание участников рынка сместилось на выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. С первых минут выступления Пауэлла доллар перешел к коррекции, отыгрывая обеспокоенность главы ФРС в отношении рисков торговых войн и намерение ФРС поддерживать экономический рост (то есть продолжать смягчать процентную политику). Кроме того, в это же время вышла весьма слабая статистика по рынку недвижимости в США, усилившая опасения в отношении американской экономики.

Однако на внешних рынках улучшение аппетита инвесторов к риску оказалось совсем недолгим из-за появившегося сообщения американского президента о намерении ввести ответные меры на пошлины Китая. В результате нефть и американские фондовые индексы вновь усилили падение, доллар превысил 66 руб./$1, констатирует эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, заявления главы ФРС могут определить настроения на рынках в ближайшие недели, хотя ложку дегтя в настроения инвесторов вновь внесла эскалация торгового противостояния США и Китая. В ЕЦБ, похоже, уже готовы смягчить денежную политику, но стимулов мало не бывает. В Европе поддержку рынкам оказывает политика: президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что соглашение с Великобританией по выходу из Евросоюза может быть немного изменено, хотя, в отличие от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, он не нашел оснований для изменения будущих условий по ирландской границе. В субботу во Франции начнется саммит G7, по поводу которого нет каких-то больших ожиданий. Более того, заранее известно, что саммит завершится без общего коммюнике, что является исключительным случаем за 44-летнюю историю организации.

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара. Торги акциями в США начались с сюрприза от Китая, который готовит импортные пошлины на $75 млрд американского экспорта в КНР. В целом, подобный ответ Пекина ожидался, поэтому негативный эффект будет быстро абсорбирован рынками. Частичной компенсацией служит заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о необходимости снижения ставки в качестве страховки от ухудшения макроэкономических показателей США. Российский рынок негативно отреагировал на новости из Китая, которые говорят о продолжении торговой войны.

Эксперты Нордеа банка полагают, что речь Пауэлла способна вернуть негативные настроения на глобальные площадки. Накануне несколько представителей ФРС (президенты ФРБ Филадельфии и Канзас-Сити) отметили, что американскому регулятору нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в американской экономике, прежде чем принимать решение о дальнейшей монетарной политике. Такие заявления выглядят логичными, так как на фоне сильных данных по рынку труда и при сохранении безработицы в районе исторических минимумов было бы странно начинать полноценное смягчение монетарной политики.

Таким образом, риторика практически всех представителей ФРС, которые выступали в последние две недели, оказывалась недостаточно мягкой для поддержания аппетита инвесторов к рисковым активам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу просели акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,2%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,8%).

Подорожали бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+12,6%, до 8400 рублей, максимум дня и новый пик - 8980 рублей), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,7%), акции ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4,2%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,3%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2%).

Акции "Трансконтейнера" в пятницу раллировали второй день подряд, обновляя исторические максимумы после выхода накануне сильного финансового отчета компании за первое полугодие по МСФО (чистая прибыль выросла на 90%, до 6,067 млрд рублей, на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 11,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,34 млрд рублей (из них 12,059 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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