Спокойная динамика рубля в пятницу днем была нарушена новостями о пошлинах Китая на товары из США

Москва. 23 августа. Доллар США и евро, колебавшиеся в течение большей части первой половины торгов пятницы в рамках бокового диапазона, пошли в рост после 15:00 МСК на фоне сообщений о введении Китаем ответных пошлин на американские товары на сумму $75 млрд, рубль усилил снижение к бивалютной корзине вследствие ухудшения внешней конъюнктуры, в том числе падения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 65,935 руб./$1 в 15:05 МСК, что на 33,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,96 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 31 копейку - до 69,096 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24-26 августа на 1,5 копейки, до 65,6046 руб./$1, и снизил курс евро на 20,69 копейки, до 72,6243 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля в течение большей части первой половины торгов 23 августа были продиктованы выжидательной позицией участников рынка в преддверии выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. При этом президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз упрекнул ФРС в недостаточной поддержке американской экономики. "Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом", - сказал Трамп, имея в виду Германию, которая ранее разместила 30-летние гособлигации с отрицательной доходностью.

Однако после 15:00 МСК ситуация на внутреннем валютном рынке заметно ухудшилась для рубля на фоне развернувшихся вниз мировых рынков капитала, в том числе усилившегося падения нефтяных цен, на сообщениях о том, что власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Как говорится в сообщении на сайте министерства финансов КНР, пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. "Указанные меры являются вынужденным шагом Китая в ответ на одностороннюю политику и торговый протекционизм США", - говорится в заявлении китайского Минфина.

Данные новости свидетельствуют о том, что торговая война между США и Китаем находится в самом разгаре и говорить о достижении какого-либо компромисса в ближайшее время пока преждевременно. Инвесторы негативно восприняли эти новости, активизировав продажи всех рисковых активов, включая акции и нефть. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК упали на 1,18% - до $59,21 за баррель (к 15:30 МСК падение усилилось до 2,5%). Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снизилась на 1,25% и составила $54,66 за баррель (к 15:30 МСК падение превысило 3%).

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в преддверии выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле индекс доллара демонстрирует положительную динамику к корзине основных валют, однако на развивающихся площадках к середине дня в пятницу американская валюта чувствовала себя не столь уверенно. В частности, доллар торговался лишь в незначительном плюсе к рублю, турецкой лире и аргентинскому песо, но при этом корректировался вниз в парах с валютами ЮАР, Индии, Мексики, Турции и Бразилии. На локальном рынке все основные игроки, по всей видимости, уже завершили конвертацию валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам. До конца месяца рубль в определенной степени все еще будет находиться под влиянием эффекта от налоговых платежей, однако, скорее всего, уже не получит от него заметной поддержки.

"Ключевым событием для финансовых рынков остается сегодняшнее выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Комментарии Пауэлла определят на ближайшие дни "аппетит к риску", что окажет ключевое влияние и на российский рубль. В случае если глава ФРС косвенно подтвердит в своем выступлении ожидания по дальнейшему смягчению процентной политики в США, индекс доллар может постигнуть заметная коррекция до уровней начала прошлой недели - в район 97,5 пунктов и ниже. Однако нельзя исключать, что Пауэлл займет весьма осторожную позицию, не поддаваясь критике со стороны американского президента, что моментально умерит ожидания инвесторов в отношении потенциала снижения ставки ФРС и придаст сил американской валюте. В этом случае индекс доллара может попытаться обновить максимум с начала августа и подойти вплотную к отметке в 99 пунктов", - полагает Кравченко.

По мнению аналитиков Нордеа банка, в вечерние часы риском для всех валют развивающихся стран станет выступление Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме. Риторика главы ФРС, скорее всего, будет недостаточно "мягкой", что способно негативно повлиять на весь блок рисковых активов и на российскую валюту. В то же время вряд ли мы увидим резкое падение, так как Пауэлл, скорее всего, попытается сгладить углы и не разочаровывать рынок, который ждет четырех снижений ключевой ставки в США до середины 2020 года. Стоит также отметить, что сегодня центральный банк Китая в очередной раз зафиксировал юань на более слабом уровне (7,0572 юаня за $1), что является еще одним негативным фактором для валют развивающихся стран, так как может говорить о недостаточно продуктивных торговых переговорах между США и Китаем. Дальнейшая эскалация торговой войны способна оказать существенное давление на весь блок рисковых активов.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась по отношению к четвергу на 3 базисных пункта - до 7,34% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,39% годовых. Ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых, соответственно.