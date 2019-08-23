Sberbank CIB повысил рекомендацию для GDR НЛМК до "покупать" после переоценки сектора

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки аналитики повысили рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) до "покупать".

"Депозитарные расписки НЛМК выглядят перепроданными: они торгуются с 13%-ной дивидендной доходностью (по выплатам в 2020 году), а потенциал снижения прибыли при этом ограничен, поскольку есть вероятность восстановления внутренних цен на стальную продукцию в Европе, после того как маржа местных производителей стали опустилась до рекордных минимумов", - пишут эксперты.

Между тем для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), а также акций Evraz была сохранена рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 14,90 (текущая цена - 14,33), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ММК - 7,40 (текущая цена - 7,67), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НЛМК - 24,70 (текущая цена - 21,42), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в долларах США) - 5,8 (текущая цена - 5,95), рекомендация - держать.