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23 августа 2019 года 15:12
Ускорение роста доллара на внешнем рынке давит на рубль и валюты EM - БКС
Пара USD/RUB с открытия совершает разнонаправленные движения вокруг нулевой отметки, торгуясь сейчас в небольшом плюсе, сообщается в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Пара EUR/RUB на старте сессии ушла вниз, обновив недельный минимум, но затем также перешла к консолидации, неся сейчас небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Рубль после обновления на предыдущей сессии недельных максимумов в основном консолидировался. Сегодня вслед за восходящим импульсом, произошедшим на открытии, российская валюта некоторое время продолжала "боковую" динамику, но затем стала сдавать позиции, выйдя в небольшой минус к бивалютной корзине. "Между тем внешний фон в пятницу является достаточно благоприятным, мировые рынки демонстрируют в основном позитивную динамику, - отмечает Дмитрий Бабин. - Развивающиеся валюты в начале дня снижались, а китайский юань даже вновь переписал 11-летний минимум к доллару. Но затем большинство представителей данного сектора перешло к укреплению. Правда, после старта российской сессии нефтяные цены ушли вниз, оказав давление на рубль". В пятницу глобальные площадки почти полностью отключились от любых сигналов, как рыночного, так и новостного характера, ожидая выступления главы ФРС на конференции в Джексон-Хоуле, которое намечено на 17:00 МСК. "Судя по сегодняшней восходящей динамике мировых рынков, от речи Пауэла ожидаются сигналы о возможности более агрессивного смягчения монетарной политики, - указывает эксперт "БКС Брокер". - Поэтому, если глава ФРС в этом плане разочарует инвесторов, мы можем увидеть довольно сильную волну распродаж рисковых активов, что окажет давление и на российские активы".
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23 августа 2019 года 19:23
Москва. 23 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику вследствие повышенной волатильности в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в свою очередь определялось перепадами "аппетита к риску" у глобальных инвесторов на фоне поступавших противоречивых новостей. "Длинные" выпуски евробондов РФ в основном немного снизились в цене, в то время как среднесрочные бумаги слегка подорожали. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.читать дальше
.23 августа 2019 года 19:21
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу снижением индексов вслед за мировыми площадками, при этом волатильность торгов возросла на всех рынках из-за эскалации напряженности в торговом противостоянии США и Китая, а также новой критики президента США в адрес главы Федрезерва Джерома Пауэлла. читать дальше
.23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 15:59
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки аналитики повысили рекомендацию для глобальных депозитарных... читать дальше
.23 августа 2019 года 15:45
Москва. 23 августа. Доллар США и евро, колебавшиеся в течение большей части первой половины торгов пятницы в рамках бокового диапазона, пошли в рост после 15:00 МСК на фоне сообщений о введении Китаем ответных пошлин на американские товары на сумму $75 млрд, рубль усилил снижение к бивалютной корзине вследствие ухудшения внешней конъюнктуры, в том числе падения нефтяных цен. читать дальше
.23 августа 2019 года 14:30
Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль - ИК "Велес Капитал"
На локальном рынке все основные игроки, по всей видимости, уже завершили конвертацию валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам, говорится в комментарии эксперта ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. До конца месяца рубль в определенной степени все еще будет находиться под влиянием... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 10% - до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:07
говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Биржевики, видимо, ждут сигналов от Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, хотя скорее всего, ФРС войдёт в старый новый тренд наращивания монетарных стимулов, на что также указал ЕЦБ... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:47
Рынок акций РФ после позитивного старта торгов ушел в "минус" на бумагах ЛУКОЙЛа, Газпрома и Норникеля
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле; индексы МосБиржи и РТС ушли в минус на бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Норникеля", где игроки фиксируют прибыль. читать дальше
.23 августа 2019 года 11:45
Вчерашний день рубль завершил лидером по темпам роста к USD (0.2%) в условиях, когда почти все остальные ЕМ валюты свои позиции к доллару ослабили, говорится в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого. После утренних попыток укрепиться до 66.50/USD курс до конца дня оставался стабильным в узком... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:06
Российская валюта в четверг демонстрировала неплохую динамику и по результатам торгового дня умеренно укрепилась на 0.2% в паре с долларом США и 0.3% в паре с евро, в то время как почти все валюты развивающихся стран и стран G10 преимущественно испытывали на себе давление, сообщается в обзоре... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:50
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 1-го абзаца) Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре... читать дальше
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