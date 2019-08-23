Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль - ИК "Велес Капитал"

На локальном рынке все основные игроки, по всей видимости, уже завершили конвертацию валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам, говорится в комментарии эксперта ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. До конца месяца рубль в определенной степени все еще будет находиться под влиянием эффекта от налоговых платежей, однако, по мнению специалиста ИК, уже не получит от него заметной поддержки.

Ключевым событием для финансовых рынков остается сегодняшнее выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль, полагает эксперт "Велес Капитала".

"В случае если глава ФРС косвенно подтвердит в своем выступлении ожидания по дальнейшему смягчению процентной политики в США, индекс USD может постигнуть заметная коррекция до уровней начала прошлой недели - в район 97,5 пунктов и ниже, - отмечает Юрий Кравченко. - Однако нельзя исключать, что Дж.Пауэлл займет весьма осторожную позицию, не поддаваясь критике со стороны американского президента, что моментально умерит ожидания инвесторов в отношении потенциала снижения ставки ФРС и придаст сил американской валюте. В этом случае индекс USD может попытаться обновить максимум с начала августа и подойти вплотную к отметке в 99 пунктов".