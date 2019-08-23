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Главная / Мнения аналитиков / Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль - ИК "Велес Капитал"
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23 августа 2019 года 14:30
Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль - ИК "Велес Капитал"
На локальном рынке все основные игроки, по всей видимости, уже завершили конвертацию валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам, говорится в комментарии эксперта ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. До конца месяца рубль в определенной степени все еще будет находиться под влиянием эффекта от налоговых платежей, однако, по мнению специалиста ИК, уже не получит от него заметной поддержки. Ключевым событием для финансовых рынков остается сегодняшнее выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль, полагает эксперт "Велес Капитала". "В случае если глава ФРС косвенно подтвердит в своем выступлении ожидания по дальнейшему смягчению процентной политики в США, индекс USD может постигнуть заметная коррекция до уровней начала прошлой недели - в район 97,5 пунктов и ниже, - отмечает Юрий Кравченко. - Однако нельзя исключать, что Дж.Пауэлл займет весьма осторожную позицию, не поддаваясь критике со стороны американского президента, что моментально умерит ожидания инвесторов в отношении потенциала снижения ставки ФРС и придаст сил американской валюте. В этом случае индекс USD может попытаться обновить максимум с начала августа и подойти вплотную к отметке в 99 пунктов".
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23 августа 2019 года 19:23
Москва. 23 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику вследствие повышенной волатильности в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в свою очередь определялось перепадами "аппетита к риску" у глобальных инвесторов на фоне поступавших противоречивых новостей. "Длинные" выпуски евробондов РФ в основном немного снизились в цене, в то время как среднесрочные бумаги слегка подорожали. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.читать дальше
.23 августа 2019 года 19:21
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу снижением индексов вслед за мировыми площадками, при этом волатильность торгов возросла на всех рынках из-за эскалации напряженности в торговом противостоянии США и Китая, а также новой критики президента США в адрес главы Федрезерва Джерома Пауэлла. читать дальше
.23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 15:59
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки аналитики повысили рекомендацию для глобальных депозитарных... читать дальше
.23 августа 2019 года 15:45
Москва. 23 августа. Доллар США и евро, колебавшиеся в течение большей части первой половины торгов пятницы в рамках бокового диапазона, пошли в рост после 15:00 МСК на фоне сообщений о введении Китаем ответных пошлин на американские товары на сумму $75 млрд, рубль усилил снижение к бивалютной корзине вследствие ухудшения внешней конъюнктуры, в том числе падения нефтяных цен. читать дальше
.23 августа 2019 года 15:12
Пара USD/RUB с открытия совершает разнонаправленные движения вокруг нулевой отметки, торгуясь сейчас в небольшом плюсе, сообщается в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Пара EUR/RUB на старте сессии ушла вниз, обновив недельный минимум, но затем также перешла к... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 10% - до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:07
говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Биржевики, видимо, ждут сигналов от Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, хотя скорее всего, ФРС войдёт в старый новый тренд наращивания монетарных стимулов, на что также указал ЕЦБ... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:47
Рынок акций РФ после позитивного старта торгов ушел в "минус" на бумагах ЛУКОЙЛа, Газпрома и Норникеля
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле; индексы МосБиржи и РТС ушли в минус на бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Норникеля", где игроки фиксируют прибыль. читать дальше
.23 августа 2019 года 11:45
Вчерашний день рубль завершил лидером по темпам роста к USD (0.2%) в условиях, когда почти все остальные ЕМ валюты свои позиции к доллару ослабили, говорится в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого. После утренних попыток укрепиться до 66.50/USD курс до конца дня оставался стабильным в узком... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:06
Российская валюта в четверг демонстрировала неплохую динамику и по результатам торгового дня умеренно укрепилась на 0.2% в паре с долларом США и 0.3% в паре с евро, в то время как почти все валюты развивающихся стран и стран G10 преимущественно испытывали на себе давление, сообщается в обзоре... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:50
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 1-го абзаца) Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре... читать дальше
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