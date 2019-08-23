Высокорисковые активы восстанавливаются после минимумов середины месяца - Julius Baer

Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии Julius Baer. "Рынок перевернулся с ног на голову - примерно так можно вкратце описать события подходящей к своему завершению недели, - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер. - На этом фоне высокорисковые активы несколько восстанавливаются после минимумов середины месяца".

30 - летние государственные облигации Германии не вызвали большого спроса на рынке. Инвесторы не заинтересовались в новом размещении, так что аукцион оказался провальным, подтвердив, что даже у пессимистичных настроений есть предел. В Италии, тем временем, в центре внимания оказалась политика. После отставки премьер-министра парламентарии были вынуждены прервать летние каникулы, но пока так и не смогли прийти к консенсусу по поводу дальнейших действий. В итоге они, вероятно, не смогут вернуться на отдых в ближайшие дни, полагает эксперт Julius Baer.

"В плане макроэкономики, текущая статистика не приносит ни позитивных, ни негативных сюрпризов. На фоне мягкой риторики центральных банков этот факт заставляет инвесторов ожидать, что власти примут монетарные, а возможно, и фискальные меры в ответ на данные о слабых деловых настроениях и темпах экономического роста. Некоторая ясность в этом плане должна появиться по результатам конференции в Джексон-Хоул, которая началась накануне", - заключает Кристиан Гаттикер.