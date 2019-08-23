Рынок акций РФ после позитивного старта торгов ушел в "минус" на бумагах ЛУКОЙЛа, Газпрома и Норникеля

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле; индексы МосБиржи и РТС ушли в минус на бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Норникеля", где игроки фиксируют прибыль.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2667,77 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1280,75 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 65,62 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Газпрома" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

Подорожали акции "Мосбиржи" (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) во втором квартале получила 5,903 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 21,3% больше, чем в апреле-июне 2018 года, сообщила биржа. Этот показатель, как и все другие, оказался выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков, которые ожидали роста чистой прибыли на 11,9%, до 5,438 млрд рублей.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Из обнародованного в четверг протокола июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) следует, что ЦБ готовит пакет масштабных мер по стимулированию замедляющейся экономики еврозоны.

Основное внимание рынка в пятницу обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью.

Тем временем, президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз упрекнул Федрезерв в недостаточной поддержке американской экономики.

Нефть в пятницу забуксовала в росте, но неделя может завершиться ростом второй раз подряд на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира. Цена Brent всего на $0,15 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,95 за баррель (+0,1% и -0,6% накануне), октябрьская цена WTI - $55,37 за баррель (+0,04% и -0,6% в четверг).

С начала недели Brent и WTI подорожали примерно на 1%.

Рынок в целом настроен на продолжение курса на снижение базовой процентной ставки в США. Такая мера может потребоваться для поддержки экономики на фоне торговой войны с Китаем.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в течение дня на рынке акций РФ возможно некоторое затишье - инвесторы ожидают выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле (начало в 17:00 МСК), из которого рассчитывают сделать выводы о перспективах денежной политики регулятора. Тем временем, усиление неопределенности в отношении планов ФРС выразилось в приостановке снижения доходностей на рынке госдолга США (доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась в область выше 1,6% годовых). На валютном рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к укреплению рубля, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, завершение текущей недели на рынках проходит в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла, от которого инвесторы ждут более четких сигналов относительно перспектив снижения процентных ставок.

Перед Пауэллом стоит достаточно сложная задача, так как текущий гибкий подход регулятора в управлении ставками идет вразрез с ожиданиями рынка и сталкивается с давлением со стороны Трампа. Причем, как показали протоколы июльского заседания, внутри самого FOMC нет единого мнения касательно необходимости снижения ставок. Ожидается скорее мягкая риторика главы ФРС, что позволит поддержать риск-аппетит на рынках в конце недели. Позитивно настроены и инвесторы, о чем сигнализирует рост фьючерса на индекс S&P 500.

Из событий, которые окажут влияние на настроения уже будущей недели, можно выделить саммит G7 во Франции, который пройдет в эти выходные. По данным СМИ, одной из тем обсуждения станут торговые разногласия между США, Японией и ЕС в торговых вопросах, что способно повлияет на рыночный сантимент.

Учитывая ожидания мягкой риторики ФРС, индекс МосБиржи может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться протестировать его верхнюю границу. Внутренних событий не так много (отчетность "Мосбиржи", дивиденды "НОВАТЭКа"), поэтому определяющим будет внешний фон, поддержку могут оказать и стабильные цены на нефть, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что вторую половину недели рынок акций стоит на месте, после чего вероятно сильное движение. Возможно, что рынок выберет направление движения после анализа речи главы ФРС, но это произойдет уже в понедельник. Внешняя картина в пятницу говорит в пользу покупок, однако не следует забывать, что западные индикаторы в последние дни очень часто меняют вектор своего движения, причем иногда без всяких поводов.

Акции "Норникеля" и Сбербанка (MOEX: SBER) в пятницу корректируются после роста накануне, когда бумаги ГМК обновили исторический максимум. Возможно, спрос на бумаги этих эмитентов был вызван возвращением нерезидентов на российский рынок после периода неагрессивного вывода капитала из страны. Однако позитивный фон не настолько силен, чтобы позволить индексу МосБиржи подняться выше сопротивления 2700 пунктов. Немного напрягает нефть, которая никак не хочет уйти к свой первой цели отскока - $64 за баррель. Впрочем, пока тестирование отметки $60 за баррель не приводит к дальнейшему росту. Во многом относительно низкие котировки "черного золота" вызваны силой доллара на мировом рынке и опасениями повторения мощных "медвежьих" атак, считает А.Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, Народный банк Китая продолжает незначительно ослаблять юань (ориентировочный средний курс на пятницу установлен на уровне 7,0592 юаня за доллар), в Японии инфляция замедлилась в июле до 0,5% (после 0,7% в июне), что при сохранении динамики может спровоцировать Банк Японии на дополнительные стимулирующие меры для экономики.

Ожидания на текущий день сосредоточены на выступлении председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Намеки на дальнейшее снижение ставки подтолкнут рынки вверх, хотя и заверения в том, что экономика США остается сильной и продолжит рост, также могут помочь "быкам". Немного иная ситуация в золоте: надежды на полномасштабные рецессию и программу стимулирования загнали котировки выше $1500 за тройскую унцию, но без обещаний активных монетарных мер желтый металл может оказаться накрыт волной глобальной фиксации прибыли. Активность торгов на рынке акций РФ может возрасти в последние пару часов сессии, причем торги могут оказаться весьма волатильными, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,6%), ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (-2,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+9,3%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,2%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,2%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,88 млрд рублей (из них 1,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).