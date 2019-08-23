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23 августа 2019 года 11:06
Поддержку рублю продолжает оказывать фактор налогового периода - "Нордеа Банк"
Российская валюта в четверг демонстрировала неплохую динамику и по результатам торгового дня умеренно укрепилась на 0.2% в паре с долларом США и 0.3% в паре с евро, в то время как почти все валюты развивающихся стран и стран G10 преимущественно испытывали на себе давление, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Поддержку рублю продолжает оказывать фактор налогового периода, а основные налоговые выплаты по НДС, акцизам и НДПИ произойдут 26 числа. Доходности по ОФЗ за последнюю неделю заметно снизились, что, по мнению экспертов банка, может говорить о по-прежнему высоком спросе на российские активы. "Сегодня рубль вполне может сохранить комфортные уровни в основных валютных парах в первой половине дня, - полагают аналитики "Нордеа Банка". - В вечерние часы риском для всех валют развивающихся стран станет выступление Д. Пауэлла на экономическом симпозиуме. На наш взгляд, риторика главы ФРС будет недостаточно мягкой, что способно негативно повлиять на весь блок рисковых активов и на российскую валюту. В то же время вряд ли мы увидим резкое падение, так как Пауэлл, скорее всего, попытается сгладить углы и не разочаровывать рынок, который ждет 4 снижений ключевой ставки в США до середины 2020 года". Эксперты банка отметили также, что в пятницу центральный банк Китая в очередной раз зафиксировал юань на более слабом уровне (7.0572), что является еще одним негативным фактором для валют развивающихся стран, так как может говорить о недостаточно продуктивных торговых переговорах между США и Китаем. Дальнейшая эскалация торговой войны способна оказать существенное давление на весь блок рисковых активов, полагают в "Нордеа Банке".
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23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 10% - до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:07
говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Биржевики, видимо, ждут сигналов от Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, хотя скорее всего, ФРС войдёт в старый новый тренд наращивания монетарных стимулов, на что также указал ЕЦБ... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:47
Рынок акций РФ после позитивного старта торгов ушел в "минус" на бумагах ЛУКОЙЛа, Газпрома и Норникеля
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле; индексы МосБиржи и РТС ушли в минус на бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Норникеля", где игроки фиксируют прибыль. читать дальше
.23 августа 2019 года 11:45
Вчерашний день рубль завершил лидером по темпам роста к USD (0.2%) в условиях, когда почти все остальные ЕМ валюты свои позиции к доллару ослабили, говорится в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого. После утренних попыток укрепиться до 66.50/USD курс до конца дня оставался стабильным в узком... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:50
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 1-го абзаца) Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:34
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом) Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,40 до $1,10 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:18
Рассчитываем на смещение пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 65-67 руб./долл. в ближайшие дни - Промсвязьбанк
"Снижение нервозности на мировых рынках и нахождение котировок нефти Brent выше 60 долл./барр. могут способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля. В ближайшие дни, в отсутствие внешних шоков, в базовом сценарии рассчитываем по-прежнему на смещение пары доллар/рубль к нижней границе... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:18
Москва. 23 августа. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, изменения курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные на фоне ожиданий пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. читать дальше
.23 августа 2019 года 10:05
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
.23 августа 2019 года 09:54
налитики ИК "Атон" считают, что во вторник российский фондовый рынок начнет торговую сессию с незначительного повышения. читать дальше
.23 августа 2019 года 09:50
По мнению аналитиков, в пятницу некоторое улучшение внешнего фона способствует тому, что после умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2690-2700 п. читать дальше
.23 августа 2019 года 09:50
Индекс МосБиржи в пятницу может протестировать верхнюю границу диапазона 2650-2700 пунктов - Промсвязьбанк
"Индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться... читать дальше
.23 августа 2019 года 09:41
Москва. 23 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут немного подрасти на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
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