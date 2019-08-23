Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"

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Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $440 млн против $180 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали самый большой с марта 2017 года отток капитала в размере $330 млн ($50 млн оттока неделей ранее).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) также был отток капитала - $60 млн против оттока $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены незначительные притоки.

"Фонды под активным управлением, инвестирующие в Россию, показали самые большие оттоки за последние 2,5 года, сигнализируя о сохранении негативных тенденций в потоках фондов, несмотря на в целом спокойное поведение рынка. В краткосрочной перспективе мы видим риски для российских акций и облигаций", - отмечается в материалах "БКС Глобал Маркетс".