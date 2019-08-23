23 августа 2019 года 10:18
Рубль слегка снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов пятницы
Москва. 23 августа. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, изменения курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные на фоне ожиданий пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,58-65,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,66 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,65 руб./EUR1 (-3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 2 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,805 рубля.
Доллар при этом оказался на 4,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,12 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля на старте торгов 23 августа продиктованы выжидательной позицией участников рынка в преддверии выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. При этом президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз упрекнул ФРС в недостаточной поддержке американской экономики. "Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом", - сказал Трамп, имея в виду Германию, которая ранее разместила 30-летние гособлигации с отрицательной доходностью.
В свою очередь цены на нефть демонстрируют в четверг утром умеренный рост (после снижения накануне) на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,38% - до $60,15 за баррель. На торгах в четверг цена снизилась на 0,63% и составила на закрытие $59,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени выросла на 0,2% и составляет $55,46 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 0,59%, до $55,35 за баррель.
Опубликовано: /Финмаркет/
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23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
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23 августа 2019 года 12:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 10% - до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
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23 августа 2019 года 12:07
говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Биржевики, видимо, ждут сигналов от Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, хотя скорее всего, ФРС войдёт в старый новый тренд наращивания монетарных стимулов, на что также указал ЕЦБ... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:47
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле; индексы МосБиржи и РТС ушли в минус на бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Норникеля", где игроки фиксируют прибыль. читать дальше
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23 августа 2019 года 11:45
Вчерашний день рубль завершил лидером по темпам роста к USD (0.2%) в условиях, когда почти все остальные ЕМ валюты свои позиции к доллару ослабили, говорится в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого. После утренних попыток укрепиться до 66.50/USD курс до конца дня оставался стабильным в узком... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:22
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:06
Российская валюта в четверг демонстрировала неплохую динамику и по результатам торгового дня умеренно укрепилась на 0.2% в паре с долларом США и 0.3% в паре с евро, в то время как почти все валюты развивающихся стран и стран G10 преимущественно испытывали на себе давление, сообщается в обзоре... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:50
(добавлен текст после 1-го абзаца)
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:34
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,40 до $1,10 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:18
"Снижение нервозности на мировых рынках и нахождение котировок нефти Brent выше 60 долл./барр. могут способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля. В ближайшие дни, в отсутствие внешних шоков, в базовом сценарии рассчитываем по-прежнему на смещение пары доллар/рубль к нижней границе... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:05
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
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23 августа 2019 года 09:54
налитики ИК "Атон" считают, что во вторник российский фондовый рынок начнет торговую сессию с незначительного повышения. читать дальше
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23 августа 2019 года 09:50
По мнению аналитиков, в пятницу некоторое улучшение внешнего фона способствует тому, что после умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2690-2700 п. читать дальше
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23 августа 2019 года 09:50
"Индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться... читать дальше
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23 августа 2019 года 09:41
Москва. 23 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут немного подрасти на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
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