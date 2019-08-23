Рубль слегка снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов пятницы

Москва. 23 августа. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, изменения курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные на фоне ожиданий пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,58-65,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,66 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,65 руб./EUR1 (-3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 2 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,805 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,12 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля на старте торгов 23 августа продиктованы выжидательной позицией участников рынка в преддверии выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. При этом президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз упрекнул ФРС в недостаточной поддержке американской экономики. "Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом", - сказал Трамп, имея в виду Германию, которая ранее разместила 30-летние гособлигации с отрицательной доходностью.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют в четверг утром умеренный рост (после снижения накануне) на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,38% - до $60,15 за баррель. На торгах в четверг цена снизилась на 0,63% и составила на закрытие $59,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени выросла на 0,2% и составляет $55,46 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 0,59%, до $55,35 за баррель.